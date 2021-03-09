Согласно новому закону, который подписал президент, украинцам пенсия будет начисляться автоматически. А это значит, что больше не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд или собирать справки для подтверждения собственного стажа.

Как будут проходить начисления

Благодаря новому закону "О пенсионном обеспечении" украинцы смогут изымать то время работы, когда они имели малые заработки. Так, несмотря на закон, Пенсионный фонд сначала должен будет считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

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Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что в Украине будет действовать система, как и в ряде других европейских стран таких, таких как Великобритания и Эстония. Благодаря системе, которая будет функционировать украинцы смогут без обращения и сбора информации автоматически получить пенсию.

Человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и перечислить ее,

– рассказал Музыченко.

Информация о стаже

Информацию о стаже своего сотрудника работодатель, или сам работник сможет узнать из интернета с помощью электронной цифровой подписи. Стоит заметить, что без предварительно оформленной электронной цифровой подписи это сделать будет невозможно. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. В рамках такой технологии идентификации будет происходить с помощью банковской карты. Проверить же подлинность документа можно будет с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы, объясняют в Кабмине.

Что будет с трудовыми книжками

Фактически, если кто-то захочет оставить информацию о своем стаже в трудовой книжке, то государство никак не может запретить это. Однако, если вы все же сторонник технологий, то можете занести информацию о стаже до 2000 года в электронный реестр и тогда потребности в бумажной книге не будет. Перенести данные украинцы могут сами, или же попросив помощи у своего работодателя.

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