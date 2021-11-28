С 1 декабря прожиточный минимум вырастет до 2 589 гривен, а минимальная зарплата до 6 500 гривен, согласно бюджету-2021 . Однако учитывая, что у каждого пенсионера свой стаж, то и размер повышения у всех будет также разный.

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Как вырастут пенсии

В ПФУ отмечают , что увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность – вырастет на 80 гривен. Это основание для пересчета тех составляющих пенсионных выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума.

Для кого вырастет пенсия с 1 декабря:

пенсионеров, имеющих полный страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 1 854 гривен до 1 934 гривны (на 80 гривен);

неработающих пенсионеров старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) – с 2 400 гривен до 2 600 гривен (на 200 гривен).

Важно! Также 1 декабря доплата за каждый год сверхнормативного стажа повысится с 18,54 гривны до 19,34 гривны.

Минимальная и максимальная пенсия с 1 декабря Минимальная пенсия с 1 декабря составит 1 934 гривны вместо 1 854 гривны, увеличится на 80 гривен.

Максимальный размер пенсии будет также перечислен и увеличен на 800 гривен. Она вырастет с 18 540 гривны до 19 340 гривны. Обратите внимание! Все перерасчеты пенсий для украинцев будут произведены в автоматическом режиме. Поэтому не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда.