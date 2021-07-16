Платежная система PayPal увеличила еженедельный лимит на покупку криптовалюты
Источник:CNBC
Платежная система PayPal в пять раз увеличила еженедельный лимит для покупки криптовалюта. Также отказалась от годового лимита на приобретение цифровых активов в десятки тысяч долларов.
Как увеличился еженедельный лимит
PayPal увеличила еженедельный лимит для покупки криптовалюта – с 20 тысяч долларов до 100 тысяч долларов и отказалась от годового лимита на приобретение цифровых активов в 50 тысяч долларов.
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Эти изменения позволят нашим клиентам иметь больше выбора и гибкости в приобретении криптовалюты на нашей платформе,
– сказал представитель PayPal Хосе Фернандес да Понте.
Обратите внимание! Компания Mastercard сообщила, что запускает новый сервис бесконтактных оплат совместно с брендом швейцарских часов Swatch – SwatchPAY. Сервис будет альтернативой Apple Pay, Garmin Pay и Google Pay, которые уже действуют в Украине.
Подробнее об этом Конкурент Apple Pay и Google Pay: Mastercard запускает новый сервис бесконтактных оплат
Покупка крипты через PayPal
PayPal впервые начал позволять пользователям покупать криптовалюту в октябре 2020 года. Позже компания добавила в свой мобильное платежное приложение Venmo возможность покупать биткоин, эфир, лайткоин и bitcoin cash.
Приложение позволяло пользователям делиться крипто покупками с друзьями через социальную ленту Venmo.