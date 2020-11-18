Новым главой Государственной таможенной службы Украины стал Павел Рябикин – руководитель аэропорта "Борисполь". Решение о его назначении одобрил Кабинет Министров Украины во время своего заседания 18 ноября.

Правительство согласовало предложение Минфина о признании победителем конкурса на должность главы таможни Рябикина еще 28 октября. Окончательно решение приняли 18 ноября. Об этом сообщает 24 канал.

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В течение 3 недель Рябикин проходил специальную проверку. Поэтому контракт о прохождении государственной службы он подписал только теперь.

Ранее Кабинет Министров назначил на эту должность в качестве временного исполняющего обязанности главы Евгения Ентиса. Впрочем тогда сразу же и говорили, что это только на период, пока ищут нового постоянного руководителя.

К слову, последним полноценным, то есть без приставки "и. о.", главой Гостаможслужбы был Максим Нефьодов, которого уволили еще 24 апреля 2020 года.

Что известно о Павле Рябикине: