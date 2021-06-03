За соответствующий законопроект проголосовали 255 депутатов. Целью законопроекта является стимулирование детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан.

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Что предусматривает законопроект

Согласно пояснительной записке к проекту закона, добровольное декларирование вводится для физических лиц. Они должны будут по желанию документировать принадлежащие им активы и платить одноразовые сборы в бюджет.

Предлагается провести кампанию по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц с предоставлением государственных гарантий в части освобождения декларантов от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов,

– говорится в документе.

Основной проект из пакета о налоговой амнистии предусматривает проведение с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года добровольного декларирования активов физических лиц, которые были приобретены до 1 января 2021 года, но с которых не были уплачены налоги.

Сколько придется платить

5% с легализованных активов в Украине,

7 – 9% с иностранных активов,

2,5% с ОВГЗ.

Можно разделить платеж с помощью рассрочки, но тогда будут применяться ставки 6%, 11,5% и 3% соответственно.

Обратите внимание! Все кто выполнял функции государства (политики, чиновники, правоохранители) после 2010 года – не будут подпадать под действие закона и не будут освобождаться от ответственности за коррупцию и незаконное обогащение.

Национальному банку Украины поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу данного закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательством.