Налоговой милиции больше не будет: Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности
Верховная Рада 28 января в целом поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Авторы законопроекта ряд членов фракции "Слуга народа".
Источник: 24 канал
За законопроект 3087-д проголосовали 242 нардепа.
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Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности
- Согласно законопроекту, вновь созданный орган будет противодействовать уголовным правонарушениям, способствующим тенизации экономики и утечке капитала.
- Ведомство будет иметь территориальные подразделения.
- Директора Бюро будет назначать Кабмин, однако кандидата будет выбирать конкурсная комиссия.
- Подчиняться Бюро будет Кабинету Министров Украины.
- Директор БЭБ ежегодно – не позднее 1 марта должен отчитываться перед правительством и парламентом о деятельности ведомства за предыдущий календарный год.
- Максимальное количество работников ведомства – 4 тысячи человек.
- У детективов БЭБ будут полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования.
Налоговую милицию расформируют
Сейчас экономические правонарушения в Украине расследуют Налоговая милиция, СБУ и Национальная полиция Украины. После того как вновь созданный орган заработает, налоговую милицию придется расформировать.
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Заметим, что 3 сентября законопроект 3087-д поддержали 245 народных избранников. Согласно процедуре, депутаты голосуют за законопроекты в первом, втором и иногда третьем чтениях.
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