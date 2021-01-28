Верховная Рада 28 января в целом поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Авторы законопроекта ряд членов фракции "Слуга народа".

Источник: 24 канал

За законопроект 3087-д проголосовали 242 нардепа.

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Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности

Согласно законопроекту, вновь созданный орган будет противодействовать уголовным правонарушениям, способствующим тенизации экономики и утечке капитала.

Ведомство будет иметь территориальные подразделения.

Директора Бюро будет назначать Кабмин, однако кандидата будет выбирать конкурсная комиссия.

Подчиняться Бюро будет Кабинету Министров Украины.

Директор БЭБ ежегодно – не позднее 1 марта должен отчитываться перед правительством и парламентом о деятельности ведомства за предыдущий календарный год.

Максимальное количество работников ведомства – 4 тысячи человек.

У детективов БЭБ будут полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования.

Обратите внимание! Бюро экономической безопасности будет иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных. Говорится, однако, лишь о том, администратором которых является госорганы.

Налоговую милицию расформируют

Сейчас экономические правонарушения в Украине расследуют Налоговая милиция, СБУ и Национальная полиция Украины. После того как вновь созданный орган заработает, налоговую милицию придется расформировать.

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Заметим, что 3 сентября законопроект 3087-д поддержали 245 народных избранников. Согласно процедуре, депутаты голосуют за законопроекты в первом, втором и иногда третьем чтениях.