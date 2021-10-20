Поддержали предложение о снятии с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс 290 народных депутатов.

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Рада сняла с рассмотрения законопроект о Бюджетном кодексе

Представители фракции "Евросолидарность "аргументировали необходимость снятия вопроса с рассмотрения тем, что в законопроекте предлагают "лишить территориальные общины реальных финансовых ресурсов".

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что фракция требует поставить этот проект закона на голосование, провалить его, "чтобы убийство децентрализации никогда не появлялось в сессионном зале".

С просьбой снять документ с голосования выступил и депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Мы просим снять с рассмотрения правительственный законопроект №6062 с повестки дня в связи с несогласованностью,

– сказал Мотовиловец.

Поддержали необходимость доработки документа и снятия его с повестки дня и представители "ОПЗЖ", "Доверия", "Голоса", "Батькивщины" и "За майбутнє".

Затем нардепы все-таки сняли законопроект с рассмотрения необходимым количеством голосов.

Рада поддержала Госбюджет-2022: что известно

Верховная Рада 20 октября одобрила проект Государственного бюджета на 2022 год в первом чтении. За него проголосовали 264 нардепа.

В то же время парламентарии подали в проект госбюджета 3 284 предложения на рекордные 86 триллионов гривен. Ко второму чтению проект еще должны доработать.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала