Парламент Молдовы одобрил чрезвычайное положение из-за газового кризиса

В Молдове 20 января таки решили ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Соответствующее решение одобрили 58 парламентариев.

Чрезвычайное положение в стране ввели на 60 дней. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

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Против чрезвычайного положения были депутаты от блока коммунистов и социалистов.

Что предусматривает чрезвычайное положение в Молдове

Принятие решений для обеспечения оперативных действий по поставкам природного газа, в том числе и отступление от нормативных положений;

принятие решений, наделяющих поставщиков и системных операторов полномочиями по добыче, транспортировке и распределению природного газа и других энергетических ресурсов;

координацию деятельности СМИ по информированию о чрезвычайном положении;

установление оперативных механизмов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ;

установление специального режима закупки природного газа в ускоренном режиме в случае необходимости;

выделение денег для закупки необходимых объемов газа в случае необходимости.

Газовый кризис в стране: главное

Причиной принятия такого решения стало письмо российского "Газпрома" от 18 января. В нем было предупреждение о том, что если Молдова до 20 января не выплатит январский аванс, то подачу газа прекратят.

В то же время в правительстве Молдовы ранее говорили, что им не хватает около 25 миллионов евро, ведь согласно новому контракту, Кишинев должен платить почти втрое дороже.

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