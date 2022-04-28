Паники нет, – польский деятель о газовом шантаже России и поиске альтернативы

Россия приостановила поставки газа в Польшу из-за того, что страна отказалась платить в рублях. На фоне этого поляки ощущают облегчение.

Поэтому уже начинают искать альтернативы. Об этом в эфире 24 канала сказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура.

К теме Польша стала полностью независимой от российского газа, – премьер Моравецкий

"Что касается этого газового шантажа России, то я вижу какое-то облегчение. Поляки поняли, что нельзя вечно терпеть шантаж энергоносителями. В то время, когда говорят "мы закрываем газ", то приходит момент мобилизации – начинают искать другое решение. Поэтому с этим надо завязывать, слишком долго это уже длится", – отметил Купидура.

Альтернатива российскому газу

Он подчеркнул, что до следующего отопительного сезона многое изменится в международной ситуации. Поэтому у правительства много времени для того, чтобы к этому хорошо подготовиться и найти альтернативные источники.

Есть понимание со стороны партнеров, что нельзя оставить Польшу без энергоносителей. Есть очень много шансов найти выход из этой ситуации. Какой-то паники мы здесь не наблюдаем,

– заверил общественный деятель.

Польша стала независимой от российского газа: главное