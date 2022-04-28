Поэтому уже начинают искать альтернативы. Об этом в эфире 24 канала сказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура.
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"Что касается этого газового шантажа России, то я вижу какое-то облегчение. Поляки поняли, что нельзя вечно терпеть шантаж энергоносителями. В то время, когда говорят "мы закрываем газ", то приходит момент мобилизации – начинают искать другое решение. Поэтому с этим надо завязывать, слишком долго это уже длится", – отметил Купидура.
Альтернатива российскому газу
Он подчеркнул, что до следующего отопительного сезона многое изменится в международной ситуации. Поэтому у правительства много времени для того, чтобы к этому хорошо подготовиться и найти альтернативные источники.
Есть понимание со стороны партнеров, что нельзя оставить Польшу без энергоносителей. Есть очень много шансов найти выход из этой ситуации. Какой-то паники мы здесь не наблюдаем,
– заверил общественный деятель.
Польша стала независимой от российского газа: главное
- Сначала Россия приостановила поставки газа в Польшу из-за ее отказа от расчета в рублях. Но Польша заявила, что больше вообще не собирается покупать газ у страны-агрессора никогда.
- За это "Газпром" приостановил поставки. Также от газа отрезали Болгарию.
- Теперь Польша больше не зависит от России в газовом плане.
- Уже через 3 месяца должны открыть газопровод в Норвегию, который начали строить еще 6 лет назад. Кроме того, в Польше есть интерконнекторы с Германией и Чехией, а через несколько дней откроют и с Литвой и ожидают завершения строительства на словацкой стороне.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещала, что страны, которые страдают от российского газового шантажа, не останутся одни.