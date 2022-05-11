Россия успешно наполняла свой бюджет, продавая энергоресурсы – нефть и газ. Кроме того, из-за их дешевизны многие страны попадали в "энергетическую зависимость" от Москвы. Теперь все чаще на поставку российской нефти накладывается эмбарго, что должно значительно сократить наполнение российской казны деньгами.

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Палата представителей США поголосовала за запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Соединенные Штаты. За него проголосовали 414 конгрессменов. Против – 17 голосов.

Законопроектом также предусмотрен пересмотр роли России во Всемирной торговой организации. А также повторное утверждение закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушение прав человека.

Теперь за него должны проголосовать в Сенате. И только после этого передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

"Облегченный вариант" законопроекта

Следует отметить, что вокруг этого законопроекта было немало обсуждений и борьбы. Ведь предыдущий вариант содержал положение, которое приостанавливало постоянные нормальные торговые отношения для России и Беларуси. Однако в этом пункте возникли определенные опасения у администрации американского президента Джо Байдена. Поэтому рассмотрение и голосование законопроекта перенесли. Его должны были рассмотреть в понедельник, 9 мая.

В итоге из конечного варианта законопроекта, который и проголосовали, это положение убрали.