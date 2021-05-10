Наприкінці березня – на початку квітня середня компенсація становила 17 468 гривень. Вже наприкінці квітня ця сума зменшилась на 403 гривні й становила 17 065 гривень на місяць.

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Які сфери постраждали

Через впровадження карантину найбільше постраждали сфери, пов'язані з мистецтвом, виробництвом та роботою з людьми. Наприклад, зниження зарплати у категорії "Спорт, фітнес" склало 48%, а в категорії "Мистецтво та медіа" – 36%.

Також на 29% знизились посадові оклади у державних службовців. Зокрема, сума зменшилась з 22 650 гривень до 16 000 гривень.

Зверніть увагу! За даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні за рік збільшилася на 9,5%. Найбільше вона зросла у сфері охорони здоров'я.

У яких галузях зросли оклади

Втім, навіть попри локдаун, є сфери, які показали зростання окладів. Мовиться про:

IT, телеком – на 26%;

юриспруденцію – на 29%;

консалтинг – на 25%;

топменеджмент – на 19%;

видобуток сировини – на 18%;

страхування – на 17%;

маркетинг – на 6%;

науку та освіту – на 3%.

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Варто зауважити, що попри підвищене навантаження на медичну систему та нестачу персоналу, зарплати медиків наприкінці квітня, у порівнянні з початком місяця, зменшились на 1 555 гривень.

Яку зарплату пропонували роботодавці

Більшість українських роботодавців гарантували значно нижчу заробітну плату ніж середня на ринку. Наприклад, 57% вакансій наприкінці квітня пропонували суму у розмірі 9 700 гривень на місяць. Інші 23% роботодавців – від 19 500 гривень на місяць.

Ще 11% компаній були готові платити від 29 200 гривень. Натомість зарплату від 39 000 гривень на місяць пропонували лише 9% роботодавців.



Динаміка заробітної плати в Україні / Інфографіка grc.ua