Падіння економіки України під час коронакризи: Держстат покращив оцінку ВВП
30 декабря 2021 , 17:27Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
В Государственной службе статистики улучшили оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4%.
ВВП Украины
- Номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 4,222 триллиона гривен.
- Индекс-дефлятор – 110,3%.
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Так что в 2020 году в Украине наблюдалось падение экономики после четырех лет роста.
Каким был ВВП Украины в прошлые годы, по данным Госстата
- 2019 год – 3,2%.
- 2018 год – 3,5%
- 2017 год – 2,4%
- 2016 год – 2,4%
Что такое ВВПВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.
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ВВП Украины в 2021 году: прогнозы экспертов
- В связи с пандемией COVID-19 и карантином, Нацбанк обнародовал неутешительный инфляционный отчет за последний квартал 2021 года. По прогнозу, рост ВВП в Украине снизится с 3,8% до 3,1%.
- В то же время премьер Денис Шмыгаль убежден, что поднять внутренний валовой продукт удастся до 3,5%.
- Исторический уровень ВВП в Украине отметил и советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, это рекордный показатель от 1991 года.