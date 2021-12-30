Падіння економіки України під час коронакризи: Держстат покращив оцінку ВВП

Обратите внимание В Минэкономики ухудшили экономический прогноз для Украины: каким будет ВВП в 2022 году

Так что в 2020 году в Украине наблюдалось падение экономики после четырех лет роста.

Каким был ВВП Украины в прошлые годы, по данным Госстата

2019 год – 3,2%.

2018 год – 3,5%

2017 год – 2,4%

2016 год – 2,4%

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.

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ВВП Украины в 2021 году: прогнозы экспертов

В связи с пандемией COVID-19 и карантином, Нацбанк обнародовал неутешительный инфляционный отчет за последний квартал 2021 года. По прогнозу, рост ВВП в Украине снизится с 3,8% до 3,1%.

В то же время премьер Денис Шмыгаль убежден, что поднять внутренний валовой продукт удастся до 3,5%.

Исторический уровень ВВП в Украине отметил и советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, это рекордный показатель от 1991 года.

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