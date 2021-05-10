В конце марта-начале апреля средняя компенсация составила 17 468 гривен. Уже в конце апреля эта сумма уменьшилась на 403 гривны и составила 17 065 гривен в месяц.

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Какие сферы пострадали

Из-за введения карантина больше всего пострадали сферы, связанные с искусством, производством и работой с людьми. Например, снижение зарплаты в категории "Спорт, фитнес" составило 48%, а в категории "Искусство и медиа" – 36%.

Также на 29% снизились должностные оклады у государственных служащих. В частности, сумма уменьшилась с 22 650 гривен до 16 000 гривен.

Обратите внимание! По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине за год увеличилась на 9,5%. Больше всего она выросла в сфере здравоохранения.

В каких отраслях выросли оклады

Впрочем, даже несмотря на локдаун, есть сферы, которые показали рост окладов. Говорится о:

IT, телеком – на 26%;

юриспруденции – на 29%;

консалтинге – на 25%;

топменеджменте – на 19%;

добыче сырья – на 18%;

страховании – на 17%;

маркетинге – на 6%;

науке и образовании – на 3%.

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Стоит отметить, что несмотря на повышенную нагрузку на медицинскую систему и нехватку персонала, зарплаты медиков в конце апреля, по сравнению с началом месяца, уменьшились на 1 555 гривен.

Какую зарплату предлагали работодатели

Большинство украинских работодателей гарантировали значительно более низкую заработную плату чем средняя на рынке. Например, 57% вакансий в конце апреля предлагали сумму в размере 9 700 гривен в месяц. Остальные 23% работодателей – от 19 500 гривен в месяц.

Еще 11% компаний были готовы платить от 29 200 гривен. Зарплату от 39 000 гривен в месяц предлагали лишь 9% работодателей.

Динамика заработной платы в Украине / Инфографика grc.ua