В конце марта-начале апреля средняя компенсация составила 17 468 гривен. Уже в конце апреля эта сумма уменьшилась на 403 гривны и составила 17 065 гривен в месяц.
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Какие сферы пострадали
Из-за введения карантина больше всего пострадали сферы, связанные с искусством, производством и работой с людьми. Например, снижение зарплаты в категории "Спорт, фитнес" составило 48%, а в категории "Искусство и медиа" – 36%.
Также на 29% снизились должностные оклады у государственных служащих. В частности, сумма уменьшилась с 22 650 гривен до 16 000 гривен.
В каких отраслях выросли оклады
Впрочем, даже несмотря на локдаун, есть сферы, которые показали рост окладов. Говорится о:
- IT, телеком – на 26%;
- юриспруденции – на 29%;
- консалтинге – на 25%;
- топменеджменте – на 19%;
- добыче сырья – на 18%;
- страховании – на 17%;
- маркетинге – на 6%;
- науке и образовании – на 3%.
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Стоит отметить, что несмотря на повышенную нагрузку на медицинскую систему и нехватку персонала, зарплаты медиков в конце апреля, по сравнению с началом месяца, уменьшились на 1 555 гривен.
Какую зарплату предлагали работодатели
Большинство украинских работодателей гарантировали значительно более низкую заработную плату чем средняя на рынке. Например, 57% вакансий в конце апреля предлагали сумму в размере 9 700 гривен в месяц. Остальные 23% работодателей – от 19 500 гривен в месяц.
Еще 11% компаний были готовы платить от 29 200 гривен. Зарплату от 39 000 гривен в месяц предлагали лишь 9% работодателей.
Динамика заработной платы в Украине / Инфографика grc.ua