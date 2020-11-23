Падение промышленного производства Украины в октябре ускорилось до 5%. Несмотря на это, спад замедлился до 3,9%.

Такая ситуация лучше за 5,4% в сентябре, 4,2% – в августе и 4,4% – в июле. Об этом сообщили на сайте Интерфакс-Украина.

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Промышленное производство снизилось на 5%

По данным Государственной службы статистики, промышленное производство в Украине в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года снизилось на 5%. Ранее падение составляло:

в сентябре – 4,4%;

в августе – 5,3%;

в июле – 4,2%;

в июне – 5,6%;

в мае – 12,2%;

в апреле – 16,2%.

К сентябрю 2020 года рост промышленного производства в октябре составил 5,8%. Однако, вследствие влияния сезона, зафиксировали спад на 0,5%.

Отметим! По сравнению с 2018 годом, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5%.

Когда падение ускорилось

В перерабатывающей промышленности с октября 2019 года по октябрь 2020 года падение ускорилось с 5,8% до 6,6% в сентябре:

► в сферах поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – до 1,8% с 0,2%;

► в добывающей промышленности и разработке карьеров спад замедлился до 2,5% с 2,9% в сентябре.

Общие цифры

В целом за 10 месяцев 2020 года промышленное производство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,4%, в перерабатывающей промышленности – на 8,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,5%.