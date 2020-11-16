Падение реального ВВП в июле – сентябре 2020 года замедлилось. Согласно новым данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, падение экономики Украины в 3 квартале 2020 года все же замедлилось. К примеру, во 2 квартале было зафиксировано падение на 11,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Следовательно, рост реального ВВП Украины в июле – сентябре составил 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора).

По данным статведомства, рост ВВП в 4 квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Изображения из соцсетей Госстата

Что такое реальный ВВП?

Это один из важнейших показателей развития экономики. Он измеряет экономический рост, то есть рост, в котором не учитывается эффект инфляции. Следовательно, реальный ВВП отражает стоимость созданных товаров и услуг, исчисляются в неизменных ценах определенного временного периода, который называется базовым.

Интересно, что Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в 3 квартале этого года в 3,6%, а в целом за 9 месяцев – в 5,5%.

В ведомстве также подтвердили прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%.

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Ранее Нацбанк оценил падение ВВП страны в 3 квартале 2020 года на уровне 6,2% и сохранил прогноз падения экономики по итогам текущего года до 6%.