Вечером 5 апреля падение цен на нефть ускорилось и достигло 5–6%. Днем они снижались на 1,5–2%. Вероятно, на это повлияло решение ОПЕК+.

Около 20:25 цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent опускалась на 5,02% – до 61,6 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 5,56% до 58,03 доллара.

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Цены на нефть днем

В течение дня 5 апреля нефтяные котировки дешевели на 2%, затем падение ускорилось до 3%. Это произошло, когда в США открыли торги.

Что известно о сделке ОПЕК+

Государства ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти. В соглашении говорилось о 1,15 миллиона баррелей в сутки за 3 месяца. Поэтому в начале апреля цена на черное золото сразу выросла почти на 4%.

На первом этапе, в мае – июне экспортеры увеличат добычу сырья на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле – до 450 тысяч баррелей