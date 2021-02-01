Украинский бизнес ухудшил оценки текущего экономического состояния своих компаний. Из-за усиления Кабинетом Министров карантина индекс ожиданий деловой активности в январе 2021 года снизился до 37,6.

Источник: НБУ

О такой ситуации свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Нацбанк. Ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) одиннадцатый месяц подряд – с марта 2020 года.

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В январе 2021 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 37,6; по сравнению с 45,5 в декабре 2020 года.

С чем связывают ослабление деловой активности

Такое явление – типичное для начала года и обычно объясняется сокращением количества рабочих дней.

Теперь его значительно усилило введение строгих карантинных ограничений по осуществлению некоторых видов предпринимательской деятельности.

По результатам опроса, компании во всех секторах существенно ухудшили ожидания относительно результатов своей деятельности.

Каковы ожидания компаний

Самым пессимистическими являются ожидания у предприятий секторов строительства и торговли.

Кроме того, компании продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию и услуги на фоне повышения закупочных цен.

Остаются пессимистичными предсказания относительно общего количества работников.

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