Настроения украинского бизнеса ощутимо ухудшились в начале 2021 года: причины
Украинский бизнес ухудшил оценки текущего экономического состояния своих компаний. Из-за усиления Кабинетом Министров карантина индекс ожиданий деловой активности в январе 2021 года снизился до 37,6.
Источник: НБУ
О такой ситуации свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Нацбанк. Ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) одиннадцатый месяц подряд – с марта 2020 года.
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В январе 2021 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 37,6; по сравнению с 45,5 в декабре 2020 года.
С чем связывают ослабление деловой активности
- Такое явление – типичное для начала года и обычно объясняется сокращением количества рабочих дней.
- Теперь его значительно усилило введение строгих карантинных ограничений по осуществлению некоторых видов предпринимательской деятельности.
- По результатам опроса, компании во всех секторах существенно ухудшили ожидания относительно результатов своей деятельности.
Каковы ожидания компаний
- Самым пессимистическими являются ожидания у предприятий секторов строительства и торговли.
- Кроме того, компании продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию и услуги на фоне повышения закупочных цен.
- Остаются пессимистичными предсказания относительно общего количества работников.
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Что известно об опросе НБУ?
Ежемесячный опрос предприятий проводили с 5 января до 25 января 2021 года. В опросе приняли участие 202 компании.
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