В Минфине прогнозируют, что в 2020 году план доходов государственного бюджета будет перевыполнен на 13 миллиардов гривен.

На едином казначейском счете (ЕКС) достаточная ликвидность. Она может обеспечить все необходимые платежи в 2020 году. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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По состоянию на 22 декабря 2020 года в едином казначейском счете было 60,7 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

В частности, в Минфине благодаря аукциону размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) удалось привлечь в бюджет 22,2 миллиарда гривен.

Что еще говорят в Минфине

Однако министр финансов Сергей Марченко отметил, что в 2021 году Украина примет в кредит почти 470 миллиардов.

"Внутренние заимствования планируем на уровне 497 миллиардов. Зато отдать кредиторам должны 468 миллиардов гривен", – подчеркнул Марченко.

Все ради того, чтобы погасить старые долги. Наибольшую сумму страна получит от международных партнеров Киева. Марченко отметил, что для Украины – это подъемная сумма.