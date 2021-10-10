Ожидаем рост ВВП около 4%, но может помешать волна коронавируса, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2021 года возможен рост ВВП Украины до 4%. Однако это может произойти только при условии избежание нового локдауна.

По словам премьер-министра, рост ВВП будут означать преодоление последствий коронакризиса, вызванного карантином и локдаунами.

Интересно Доходы местных бюджетов в 2021 году выросли на 20%, – Минфин

Факторы, которые отправлялись на ВВП

На рост ВВП повлиял ряд факторов. Прежде Денис Шмыгаль отметил увеличение розничной торговли на 13%, что стимулирует украинскую экономику к росту. Правительство надеется, что положительную динамику к концу года удастся сохранить.

Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию – это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения,

– заявил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что впервые за 30 лет независимости, размер минимальной зарплаты в стране пересек отметку в 500 долларов.

Также важным фактором влияния стало увеличение иностранных инвестиций, сумма которых по состоянию на сентябрь составляет 2,8 миллиарда. Это является рекордом за последние 4 года.

Дешевые кредиты для фермеров способствовали росту аграрного сектора на 8,4%. Кроме того, повлияла на такой показатель и высокая урожайность. Благодаря президентской программе "Большое строительство" положительные изменения также произошли и в строительном секторе – +2%.

От августа 2021 года индексы всех секторов экономики превышают нейтральный уровень. Именно поэтому исполнении бюджета за 9 месяцев этого года составило 104%. На это в частности повлияла эффективная работа налоговой службы и таможни.

"Промышленный безвиз" с ЕС

Денис Шмыгаль рассказал, что в начале октября Европейский Союз начал вторую фазу оценочной миссии. Ее успех может способствовать предоставлению нашей стране "промышленного безвиза". Подписание соответствующего соглашения может поднять имидж Украины на международной арене и создать новые возможности для бизнеса.

Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), или "промышленный безвиз" является одним из 5 безвизов, которые может получить Украина в рамках ассоциации с Европейским Союзом. Договор позволят украинским производителям выйти на международный уровень.