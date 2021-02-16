Ожидаем продолжения сотрудничества, – советник Зеленского о МВФ
Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что техническая часть переговоров с МВФ продолжается. Она осуществляется по нескольким направлениям – с Минфином, с Минюстом и Нацбанком.
Источник:НВ
Причин для беспокойства нет, – Устенко
По мнению Устенко, пока Украине не следует беспокоиться из-за заявления Международного валютного фонда.
Читайте также Разговоры с МВФ касательно решения проблем в энергосекторе продолжаются, – Витренко
С Минфином более или менее понятно, что обсуждается, – параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно, ощутимый прогресс был,
– заявил экономист.
Он отметил, что те вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ, связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом".
"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но он очевидно будет", – подчеркнул советник президента.
Он добавил, что в Украине не нарушена курсовая стабильность. "Золото-валютные резервы – на уровне 29 миллиардов долларов, фактически 9-летний максимум, они перекрывают 5 месяцев нашего импорта".
Поделиться новостью