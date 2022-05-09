Из-за российской агрессии в течение более 2 месяцев экономика Украины и мира получает значительный удар. Если новый урожай Украины не сможет быть доставлен к экспорту, в мире возникнет продовольственная паника.

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В Министерстве агрополитики сообщили, что резервы зерна в иностранных странах рассчитаны и сформированы только до нового урожая. Отсутствие нового урожая на международном рынке вызовет панику.

О рисках и угрозах экономике рассказал во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Конечно, когда в конце июля из украинских портов не будет нового урожая, у иностранных партнеров начнется паника. Сейчас они переплачивают за зерно. Дефицит украинского зерна отразится глобально на всех продуктах питания во всем мире,

– заявил министр аграрной политики.

Николай Сольский отметил, что Украина не рассчитывает на какую-то финансовую или материальную помощь от партнеров для решения продовольственных потребностей, а лишь просит помощи в налаживании логистических путей со страной.

Россия уничтожает аграрные запасы Украины

Оккупанты пытаются уничтожать украинские зернохранилища, где это возможно. В частности, Россия вывозит из оккупированных районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей продовольствие. Эту информацию подтвердил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Это не первые случаи, когда россияне вывозят продовольствие из Украины в Россию. Делают они это через территорию временно оккупированного Крыма, а уже оттуда – на территорию материковой России.

Кроме вывоза продовольствия, россияне уничтожают места его хранения и обработки. Так, в Рубежном авиабомбами был уничтожен новый элеваторный комплекс, который открыли только в 2020 году.

Также во время ракетного обстрела оккупанты попали в склад зернохранилища в Днепропетровской области.

Власти российских регионов и не скрывают, что продовольствие из Украины будет вывозиться к ним. Ведь там есть нехватка из-за введенных санкций.

В украинской разведке отмечают, что это вполне обдуманный шаг со стороны оккупантов, чтобы сломать дух украинцев к борьбе. Ведь создав гуманитарный кризис в городе, поставив людей в шаге от вымирания из-за голода, оккупанты не будут иметь сопротивления в этих городах.

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