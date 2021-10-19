Возможность прекращения финансирования Польши в ЕС рассматривают пока исключительно на уровне разговоров. Однако журналисты уже решили выяснить, как такой финансовый удар повлияет на страну.

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Сколько получает Польша от ЕС

По данным журналистов, только из фонда восстановления Польша получает от ЕС 36 миллиардов евро ежегодно. Из них 24 миллиарда – дотации, а 12 миллиардов – кредиты. Также около 15 миллиардов евро выделяют благодаря Фонду справедливого перехода и утвержденной программе семилетнего бюджета ЕС.

То есть, в целом Польша может потерять суммарно около 50 миллиардов евро, что в пересчете на польскую валюту составляет около 225 миллиардов злотых.

Польские эксперты отмечают, что потеря европейского финансирования либо обусловит сокращение ВВП страны либо обусловит его более медленный рост. К примеру, средства от фонда восстановления в 2022 году могут составить 1% ВВП, однако, если они не поступят, то показатель сократится сразу же на 0,5%.

В целом средства от ЕС стимулировали развитие польской инфраструктуры, в частности строительство новых дорог и совершенствование систем водоснабжения и канализации. Причиной этого было то, что средства можно тратить только на подобные нужды.

Страна теряет инвестиции

Сейчас уровень инвестиций в польскую экономику упал до самого низкого уровня за последние 30 лет. Поэтому потеря европейского финансирования еще больше снизит его.

Польские чиновники иронизируют, что без поступлений из ЕС страна не исчезнет с карты мира. Но опрошенные журналистами эксперты утверждают, что уровень жизни значительно снизится. По прогнозам журналистов и экспертов, Польша может стать беднейшим государством Евросоюза.

Обратите внимание! Конфликты между Польшей и ЕС возникали уже неоднократно. Последним серьезным ухудшением отношений Брюсселя и Варшавы стало постановление польского суда о верховенстве законов Польши. После этого председатель Европарламента Давид Сассоли предположил вероятное прекращение выплат для страны из бюджета ЕС.