Более или менее нормальный компромисс: экономист оценил отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП
Верховная Рада 1 декабря отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП на год. Со стратегической точки зрения, это является правильным компромиссным решением. Оно означает, что охватили фискальными аппаратами рисковые категории и сдвинули на год фискализацию других категорий.
Таким образом парламентарии нашли определенный баланс интересов. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.
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По его словам, всегда, если находится какой-то компромисс, недовольными остаются обе стороны. Поэтому одни говорят, что это предательство и надо протестовать дальше. Другие – что фискализацию осквернили.
По моему мнению, это выглядит как более или менее нормальное и разумное компромиссное решение,
– заметил экономист.
Он отметил, фискализация вызывает определенное сопротивление со стороны именно малого бизнеса, что является вполне нормальным. Ведь такие вещи, как и многие другие реформы, идут с определенными протестами, определенным трением в обществе и дают результат лишь потом.
И добавил, что разные политические силы, например, оппозиционные всегда пытаются этим воспользоваться.
По его мнению, компромисс в решении этого вопроса является в определенной степени более или менее нормальным движением вперед. Впрочем Павел Кухта считает, что это еще не конец истории фискализации и она продолжится в 2021 году.
Кухта: фискализация – не панацея от тенизации экономики
Экономист отметил, что отсутствие кассовых аппаратов – это один из элементов построения схем.
Я не могу сказать, что фискализация – панацея от тенизации экономики. Это инструмент, необходимый для того, чтобы эту тень одолеть,
– пояснил он.
Впрочем большой вопрос, насколько эффективно он сработает. Потому что преодолевать тенизации экономики должны налоговая и таможенная службы, которые не слишком сейчас занимаются реформами.
Павел Кухта рассказал, что когда реформы вернутся в эти государственные органы, фискализация позволит им эффективнее работать. Возможно, эффективнее преодолевать тень и ломать определенные схемы.
"На самом деле это такая долгосрочная мера, которая в будущем может принести свои результаты", – подытожил он.
Что такое фискализация?
Фискализация – это процедура ввода в эксплуатацию и обмена данными регистратора расчетных операций или кассового аппарата с налоговыми службами.
Это нужно, чтобы государство могло контролировать и регулировать денежное обращение у предпринимателей.
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