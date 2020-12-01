Верховная Рада 1 декабря отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП на год. Со стратегической точки зрения, это является правильным компромиссным решением. Оно означает, что охватили фискальными аппаратами рисковые категории и сдвинули на год фискализацию других категорий.

Таким образом парламентарии нашли определенный баланс интересов. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

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По его словам, всегда, если находится какой-то компромисс, недовольными остаются обе стороны. Поэтому одни говорят, что это предательство и надо протестовать дальше. Другие – что фискализацию осквернили.

По моему мнению, это выглядит как более или менее нормальное и разумное компромиссное решение,

– заметил экономист.

Он отметил, фискализация вызывает определенное сопротивление со стороны именно малого бизнеса, что является вполне нормальным. Ведь такие вещи, как и многие другие реформы, идут с определенными протестами, определенным трением в обществе и дают результат лишь потом.

И добавил, что разные политические силы, например, оппозиционные всегда пытаются этим воспользоваться.

По его мнению, компромисс в решении этого вопроса является в определенной степени более или менее нормальным движением вперед. Впрочем Павел Кухта считает, что это еще не конец истории фискализации и она продолжится в 2021 году.

Кухта: фискализация – не панацея от тенизации экономики

Экономист отметил, что отсутствие кассовых аппаратов – это один из элементов построения схем.

Я не могу сказать, что фискализация – панацея от тенизации экономики. Это инструмент, необходимый для того, чтобы эту тень одолеть,

– пояснил он.

Впрочем большой вопрос, насколько эффективно он сработает. Потому что преодолевать тенизации экономики должны налоговая и таможенная службы, которые не слишком сейчас занимаются реформами.

Павел Кухта рассказал, что когда реформы вернутся в эти государственные органы, фискализация позволит им эффективнее работать. Возможно, эффективнее преодолевать тень и ломать определенные схемы.

"На самом деле это такая долгосрочная мера, которая в будущем может принести свои результаты", – подытожил он.

Обратите внимание! Депутаты проголосовали за законопроект №4439, который предусматривает отсрочку до 1 января 2022 года обязательного применения кассовых аппаратов для ФЛП.