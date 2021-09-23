Отрасли с наибольшей долей "тени": Минэкономики назвало перечень

15:15

Уровень теневой экономики в Украине по методу убыточности предприятий в I квартале текущего года на 38% снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за февраль март 2021 года доля теневой экономики увеличилась в сельскохозяйственном секторе и секторе финансовой и страховой деятельности.