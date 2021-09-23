Уровень теневой экономики

Уровень теневой экономики в Украине по методу убыточности предприятий в І квартале (январь – март) 2021 года составил 25% от объема официального ВВП Украины.

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Уровень теневой экономики в Украине в процентах от 2010 до I квартала 2021

Динамика уровня теневой экономики по методу убыточности предприятий, % от объема официального ВВП / Инфографика министерства экономики

Сектора, где теневая доля больше всего уменьшилась

  • Оптовая и розничная торговля – на 11 процентных пунктиров до 23% от объема валовой добавленной стоимости (ВДС) в видах экономической деятельности (ВЭД).
  • Перерабатывающая промышленность на 10 процентных пунктиров до 30%.
  • Добывающая промышленность на 9 процентных пунктиров до 38%.
  • Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность на 9 процентных пунктиров до 44%.

Сектора, где теневая доля всего выросла

Увеличение доли теневой экономики в соответствии с аналитикой Минэкономики наблюдалось в следующих видах экономической деятельности:

  • Финансовая и страховая деятельность на 5 процентных пунктиров до 37% от объема ВДС в ВЭД.
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 3 процентных пунктиры до 29%.

Инфографика Министерства экономики