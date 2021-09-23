Уровень теневой экономики
Уровень теневой экономики в Украине по методу убыточности предприятий в І квартале (январь – март) 2021 года составил 25% от объема официального ВВП Украины.
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Динамика уровня теневой экономики по методу убыточности предприятий, % от объема официального ВВП / Инфографика министерства экономики
Сектора, где теневая доля больше всего уменьшилась
- Оптовая и розничная торговля – на 11 процентных пунктиров до 23% от объема валовой добавленной стоимости (ВДС) в видах экономической деятельности (ВЭД).
- Перерабатывающая промышленность – на 10 процентных пунктиров до 30%.
- Добывающая промышленность – на 9 процентных пунктиров до 38%.
- Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – на 9 процентных пунктиров до 44%.
Сектора, где теневая доля всего выросла
Увеличение доли теневой экономики в соответствии с аналитикой Минэкономики наблюдалось в следующих видах экономической деятельности:
- Финансовая и страховая деятельность – на 5 процентных пунктиров до 37% от объема ВДС в ВЭД.
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 3 процентных пунктиры до 29%.
Инфографика Министерства экономики