Об этом 24 каналу сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский. Он рассказал, что из-за войны остановилось 37 молокоперерабатывающих предприятий на временно оккупированных территориях.

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Также уменьшается производство молока вследствие сокращения крупного рогатого скота. Союз молочных предприятий прогнозирует, что до конца года молочная отрасль переработает около 3 миллионов тонн сырья.

Хватит ли украинцам молока

Эксперт убеждает, что да, хватит. "Ведь уменьшилось количество потребителей молока на внутреннем рынке. К тому же, за границей находятся несколько миллионов украинцев, в том числе женщин и детей", – добавил он.

Чагаровский успокаивает и добавляет, что все украинцы будут обеспеченны качественным молоком.

Однако он подчеркнул, что Украина потеряла много молочной продукции на оккупированных территориях в зоне боевых действий.

Есть также проблемы, связанные со счетами торговых сетей. В частности, супермаркеты и магазины затягивают выплаты. Просроченная задолженность составляет около 600 миллионов гривен,

– отметил он.

Эксперт говорит, что, для того чтобы выйти из этого кризиса, прежде всего, требуется поддержка животноводства, чтобы не сокращалось количество скота. Также следует возобновить программы государственной поддержки для молочных предприятий.

Как вырастут цены на молоко в Украине

Эксперт пояснил, что до войны на внутреннем рынке украинцы потребляли около 4 миллионов тонн молока. Чагаровский подчеркнул, что сегодня на складах накопилось 10 тысяч тонн сухого молока, 6 тысяч тонн сухой сыворотки и 3 тысячи тонн сливочного масла. Это продукция, которую раньше снабжали за границу через морские порты.

По его словам, сейчас молоко уже подорожало из-за нескольких факторов:

подорожало топливо,

увеличилась цена на само сырье.

Я думаю, что цены на молоко увеличатся не больше, чем инфляция, которую сегодня прогнозирует правительство. Речь идет о 17 – 20%. До конца года еще возможно подорожание на молоко, но незначительное, потому что и так подорожало за эти 3 месяца,

– объяснил Чагаровский.

Чагаровский прогнозирует рост цен на молоко:



К слову, за последний год цены на продукты в Украине для приготовления борща по традиционному рецепту выросли на около 32%. Мы посчитали, что порция на четырех человек сейчас обойдется в 95,27 гривны. Как выросли цены – читайте здесь.