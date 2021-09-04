Отопительный сезон: Витренко назвал цену газа для теплокоммунэнерго, что поставляют населению

4 сентября 2021 , 19:04
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Источник:

24 канал

Юрий Витренко заявил, что цена газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют гражданам составит 7,4 гривны. По его словам, эта стоимость в 3 раза ниже, чем текущая на спотовых рынках.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщил в эфире одной с телеканалов.

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В то же время он прокомментировал покупку голубого топлива для бюджетных организаций. Следовательно:

  • если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд таких учреждений, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.

Далее тарифы будут устанавливать местные органы власти у которы есть на это полномочия. Люди, которые получают газ не через теплокоммунэнерго, будут платить примерно 7,99 гривны в большинстве регионов,
– добавил Юрий Витренко.

К слову, кроме самой цены на газ, также существует плата за его распределение (доставку).

Обратите внимание!
Годовой "фиксированный" тариф НАК "Нафтогаз Украины" для населения составляет 7,96 гривны за метр кубический.

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Автор: Олег Васьків