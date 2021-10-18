Отопительный сезон Европа начала с минимальным запасом газа в хранилищах

Запасы газа в европейских хранилищах в начале отопительного сезона составляют минимальный показатель за всю историю. Речь идет о 77,13% от объема.

Объем газа в хранилищах

Отбор газа из подземных хранилищ Европы проходил с 13 по 15 октября. В субботу, 16 октября закачки превысили отбор, поскольку в выходные дни закономерно снижается спрос в системе, согласно статистике Gas Infrastructure Europe.

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Цена газа на европейских хабах

Опустошенность хранилищ Европы непосредственно влияет на рост цен голубого топлива. Также важную роль играет роль подъем цены на топливо в Азии. Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой 18 октября колеблется в пределах 980 – 1 060 долларов за тысячу кубометров.

Энергетический кризис в Европе: основное

Нынешние запасы газа в Европе являются одним из факторов, что влияют на рост цен на газ в мире.

Европа приближается к критической грани энергетического кризиса. Некоторые предприятия даже приостанавливают производства.

В конце сентября впервые в истории цена на газ в Европе дошла до тысячи долларов за тысячу кубометров.

, что в течение сентября – октября цена газа на европейских хабах била рекорды. Показательным стало 6 октября, когда цена достигла 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров

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Хватит ли газа Европе для прохождения отопительного сезона

Несмотря на рост цен и минимальный показатель вхождения в отопительный сезон эксперты считают, что этих резервов может быть достаточно для прохождения холодов. Однако низкий уровень запасов снижает главный показатель работы ПХГ – максимальную суточную производительность и возможность гибко реагировать на сильные холода.

Заполнение хранилищ газом в 2020 году

В 2020 году переход от закачки к отбору в целом по Европе проходил в практически аналогичный период - 12 октября. Отметим, что температура воздуха также была схожей с нынешними показателями. Однако в прошлом году в хранилищах был рекордный объем газа, накопленный по итогам двух теплых зим, и рынку было выгодно раньше начать расходовать запасы.

Наполнение газовых хранилищ "Газпромом"

"Газпром" продолжает закачки в свои объекты хранения в Австрии (Хайдах – ПХГ заполнено на 20%) и Германии (Йемгум, доля Газпрома заполнена на 82%).

На паузе (ни закачки, ни отбора) стоят немецкие ПХГ Катарина (заполнено на 43,4%), Реден – 9,45%, Бергермеер в Нидерландах – 27,3%.

Приток сжиженного природного газа на терминалы региона в начале октября 2021 года растет на 4% против прошлогоднего уровня.

В этом сезоне запасы газа в хранилищах находятся на исторически минимальном уровне.