Отопительный сезон 2021 – 2022 в Украине: какими будут тарифы и что с субсидиями

Вскоре в Украине начнется отопительный сезон. Правительство обещает, что тарифы останутся неизменными, а размер субсидий наоборот возрастет.

Как тарифы действуют сейчас, останутся ли они на том же уровне и есть ли у украинцев основания для волнения – рассказываем далее.

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Старт отопительного сезона

Ранее, до 2019 года, отопительный сезон в Украине традиционно начинался 15 октября, однако в связи с новыми правилами все будет зависеть от погодных условий. Поэтому, если среднесуточная температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов по Цельсию, то местные власти принимают решение о старте отопительного сезона.

Киеве с 1 октября частично начался отопительный сезон – подключились к отоплению социальные объекты. Однако согласно прогнозам синоптиков, уже с 12 октября в дома столицы могут начать предоставлять тепло.

Со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас более 90% всех соответствующих предприятий заявили о готовности к отопительному сезону.

Тарифы на газ

Чтобы избежать прошлогодних "тарифных протестов", с 1 мая 2021 года в Украине параллельно с привычными месячными тарифами, действует еще и годовой. Поэтому украинцы могут выбирать для себя более выгодную цену.

Годовой тариф – фиксированная цена ежемесячно до 30 апреля 2022 года. На годовой тариф население перевели автоматически. Стоимость кубометра газа у разных поставщиков колеблется от 7,80 гривны до 13,50 гривны . Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь .

– фиксированная цена ежемесячно до 30 апреля 2022 года. На годовой тариф население перевели автоматически. Стоимость кубометра газа у разных поставщиков колеблется . Подробнее с тарифами можно ознакомиться . Месячный тариф – цена меняется каждый месяц. Этот тариф действует для тех украинцев, которые отказались от годового фиксированного предложения. В октябре цена кубометра газа у разных поставщиков варьируется от 7,99 гривны до 31,06 гривны.

– цена меняется каждый месяц. Этот тариф действует для тех украинцев, которые отказались от годового фиксированного предложения. В октябре цена кубометра газа у разных поставщиков варьируется от 7,99 гривны до 31,06 гривны. Поставщик последней надежды (ППН). Если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители временно автоматически переходят на тарифы ППН. Его роль в Украине выполняет компания "Нафтогаз", но не более 60 дней. В октябре тариф составляет 16,56 гривны за кубометр газа.

, что еще в 2020 году у украинцев появилась возможность менять поставщика, выбирая для себя самый выгодный тариф. Поэтому за 5 дней до конца месяца поставщики должны обнародовать цены на следующий месяц, чтобы у населения было время выбрать выгодный для себя вариант. Подробнее о том, как это сделать, рассказываем здесь

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Поставка тепла и горячей воды

Цена газа на европейских хабах по несколько раз в день возрастает до рекордных показателей. 6 октября она вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров. Однако правительство уверяет, что для украинцев тарифы будут стабильными.



Старт нового отопительного сезона зависит от температуры воздуха / Фото terminovo

Стабильные тарифы на тепло

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными. Более того Кабмин, Ассоциация городов и "Нафтогаз" уже подписали соответствующий меморандум.

В основе этого меморандума есть договоренность о том, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим,

– объяснил Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский также пообещал, что коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона не будут повышать, а цены останутся стабильными.

Цена электроэнергии

Интересно: в подземных хранилищах Украины сокращаются запасы газа. За сутки, по состоянию на 4 октября, газа стало меньше на 0,01 миллиона кубометров

С 1 октября в Украине стоимость киловатт за час напрямую зависит от их потребленного количества. Поэтому тарифы для населения рассчитываются по следующей схеме:

Если украинцы, проживающие вместе, за месяц потребили меньше 250 киловатт-час, то цена будет составлять 1,44 гривны .

. Если же более 250 киловатт-час, то цена – 1,68 гривны.

То есть для тех украинцев, которые используют менее 250 киловатт в час в месяц, цена уменьшится на 14%. Таким образом, населению удастся кое-что сэкономить.

Сколько украинцы потребляют киловатт за час в месяц

, что правительственное постановление не предусматривает скидки для потребителей, которые отапливают электроэнергией свои дома, а также для ОСМД, гаражных и дачных кооперативов, садовых обществ и религиозных организаций.

Денис Шмыгаль рассказал, что в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевление тарифа, а для 80% семей цена снизится.

К тому же 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Однако, как рассказал 24 каналу глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, это – энергетическая бедность.



Тарифы на электроэнергию уже уменьшились на 14% для большинства украинцев / Фото ternopil

Субсидии

Шмыгаль пообещал увеличить размер субсидии в новом отопительном сезоне 2021 – 2022 годов. Сейчас в Украине субсидии получают около 3 миллионов человек.

Размер субсидии зависит от региона

С 1 октября были отменены увеличенные на 50% социальные нормативы на жилищные коммунальные услуги при назначении субсидии. Нормативы будут действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.

Как рассчитывают украинцам субсидию:

сначала вычисляют среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

далее делят на количество членов семьи, так определяется среднемесячный доход на человека;

затем доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума в расчете на месяц, установленного на начало года, с которого назначают субсидию;

полученный результат делят на 2, а затем умножают на 15%, таким образом определяя процент от среднемесячного совокупного дохода;

наконец, чтобы рассчитать размер обязательной части платежа, обязательный процент умножают на среднемесячный доход домохозяйства.

На субсидию не имеют права те, кто:

имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен;

покупает новый автомобиль, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

покупает валюту более чем на 50 тысяч гривен единовременно.



Субсидии в Украине получают около 3 миллионов человек / Фото Pixabay