Отопительный сезон 2021 – 2022 в Украине: какими будут тарифы и что с субсидиями
Источник:24 канал
Вскоре в Украине начнется отопительный сезон. Правительство обещает, что тарифы останутся неизменными, а размер субсидий наоборот возрастет.
Как тарифы действуют сейчас, останутся ли они на том же уровне и есть ли у украинцев основания для волнения – рассказываем далее.
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Старт отопительного сезона
Ранее, до 2019 года, отопительный сезон в Украине традиционно начинался 15 октября, однако в связи с новыми правилами все будет зависеть от погодных условий. Поэтому, если среднесуточная температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов по Цельсию, то местные власти принимают решение о старте отопительного сезона.Обратите внимание! В Киеве с 1 октября частично начался отопительный сезон – подключились к отоплению социальные объекты. Однако согласно прогнозам синоптиков, уже с 12 октября в дома столицы могут начать предоставлять тепло.
Со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас более 90% всех соответствующих предприятий заявили о готовности к отопительному сезону.
Тарифы на газ
Чтобы избежать прошлогодних "тарифных протестов", с 1 мая 2021 года в Украине параллельно с привычными месячными тарифами, действует еще и годовой. Поэтому украинцы могут выбирать для себя более выгодную цену.
- Годовой тариф – фиксированная цена ежемесячно до 30 апреля 2022 года. На годовой тариф население перевели автоматически. Стоимость кубометра газа у разных поставщиков колеблется от 7,80 гривны до 13,50 гривны. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.
- Месячный тариф – цена меняется каждый месяц. Этот тариф действует для тех украинцев, которые отказались от годового фиксированного предложения. В октябре цена кубометра газа у разных поставщиков варьируется от 7,99 гривны до 31,06 гривны.
- Поставщик последней надежды (ППН). Если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители временно автоматически переходят на тарифы ППН. Его роль в Украине выполняет компания "Нафтогаз", но не более 60 дней. В октябре тариф составляет 16,56 гривны за кубометр газа.
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Поставка тепла и горячей воды
Цена газа на европейских хабах по несколько раз в день возрастает до рекордных показателей. 6 октября она вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров. Однако правительство уверяет, что для украинцев тарифы будут стабильными.
Старт нового отопительного сезона зависит от температуры воздуха / Фото terminovo
Стабильные тарифы на тепло
Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными. Более того Кабмин, Ассоциация городов и "Нафтогаз" уже подписали соответствующий меморандум.
В основе этого меморандума есть договоренность о том, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим,
– объяснил Шмыгаль.
Президент Владимир Зеленский также пообещал, что коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона не будут повышать, а цены останутся стабильными.Интересно: в подземных хранилищах Украины сокращаются запасы газа. За сутки, по состоянию на 4 октября, газа стало меньше на 0,01 миллиона кубометров.
Цена электроэнергии
С 1 октября в Украине стоимость киловатт за час напрямую зависит от их потребленного количества. Поэтому тарифы для населения рассчитываются по следующей схеме:
- Если украинцы, проживающие вместе, за месяц потребили меньше 250 киловатт-час, то цена будет составлять 1,44 гривны.
- Если же более 250 киловатт-час, то цена – 1,68 гривны.
То есть для тех украинцев, которые используют менее 250 киловатт в час в месяц, цена уменьшится на 14%. Таким образом, населению удастся кое-что сэкономить.Обратите внимание, что правительственное постановление не предусматривает скидки для потребителей, которые отапливают электроэнергией свои дома, а также для ОСМД, гаражных и дачных кооперативов, садовых обществ и религиозных организаций.
Сколько украинцы потребляют киловатт за час в месяц
Денис Шмыгаль рассказал, что в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевление тарифа, а для 80% семей цена снизится.
К тому же 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Однако, как рассказал 24 каналу глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, это – энергетическая бедность.
Тарифы на электроэнергию уже уменьшились на 14% для большинства украинцев / Фото ternopil
Субсидии
Шмыгаль пообещал увеличить размер субсидии в новом отопительном сезоне 2021 – 2022 годов. Сейчас в Украине субсидии получают около 3 миллионов человек.
Размер субсидии зависит от региона
С 1 октября были отменены увеличенные на 50% социальные нормативы на жилищные коммунальные услуги при назначении субсидии. Нормативы будут действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.
Как рассчитывают украинцам субсидию:
- сначала вычисляют среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- далее делят на количество членов семьи, так определяется среднемесячный доход на человека;
- затем доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума в расчете на месяц, установленного на начало года, с которого назначают субсидию;
- полученный результат делят на 2, а затем умножают на 15%, таким образом определяя процент от среднемесячного совокупного дохода;
- наконец, чтобы рассчитать размер обязательной части платежа, обязательный процент умножают на среднемесячный доход домохозяйства.
На субсидию не имеют права те, кто:
- имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен;
- покупает новый автомобиль, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;
- покупает валюту более чем на 50 тысяч гривен единовременно.
Субсидии в Украине получают около 3 миллионов человек / Фото Pixabay