Относительно нефти не может быть эмбарго разных скоростей, за это идет битва, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что нефтяное эмбарго в шестом пакете санкций является достижением Украины. Для этого приложили очень много усилий.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский уделял очень много внимания этому вопросу. Речь идет о публичной и непубличной дипломатии. Соответствующее заявление министр сделал в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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МИД активно работал с Евросоюзом. Сейчас достигнут весомый результат. В ЕС уже решают, как ввести эмбарго, а не дискутируют, вообще целесообразно ли это делать.

Кулеба подчеркнул: он убежден, что нефтяное эмбарго будет. В настоящее время обсуждается вопрос отсрочки эмбарго для нескольких стран. По словам главы МИД, их количество варьируется между одной и тремя. Эти страны имеют критическую зависимость от русской нефти.

Украина выступает против подобных отсрочок, потому что не может быть эмбарго разных скоростей. Эти уже не покупают, а этим еще можно покупать,

– заявил глава МИД.

Он отметил, что сейчас из-за этого вопроса в Евросоюзе битва "идет не на жизнь, а на смерть". Кулеба подчеркнул, что больше всего противится Венгрия. Страна требует, чтобы если всем запретят, ей можно было бы и дальше покупать российскую нефть.

Между тем, Чехия имеет непростую ситуацию. Однако пытается найти решение.

По данным Bloomberg, Венгрии и Словакии могут выделить время до конца 2024 года , чтобы окончательно отказаться от закупки российской нефти. Чехии – до июня 2024 года.

Между тем, все другие страны-члены Евросоюза полностью прекратят импорт сырой российской нефти – через шесть месяцев, импорт российских нефтепродуктов – через восемь месяцев.

Кулеба предостерег страны, поддерживающие хорошие отношения с Россией

Глава МИД Украины заявил: страны, которые не хотят разрывать связи с Россией, выполняют роль троянского коня . В то же время история рассудит всех. Кулеба заверил, что "тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится – это не так".

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