Глава Минэкономики Игорь Петрашко отреагировал на протесты ФЛП на Майдане. Он заверил, что отменить локдаун не удастся, но правительство разрабатывает программы для дальнейшей поддержки предпринимателей.

Что говорит Петрашко

ФЛП стали большой частью украинской экономики. Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире "1+1".

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Министр отметил, правительство с пониманием относится к предпринимателям и напомнил, что Минэкономики разрабатывает изменения об отсрочке обязательного применения кассовых аппаратов. Все потому, что с 1 января должны были стать действующими многие жесткие ограничения.

Сейчас большинство из них перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров,

– отметил министр.

Петрашко отметил, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся. Однако сейчас ведут переговоры с представителями ФЛП. Кроме того, министр отметил, что программы поддержки прежде всего ориентированы на предпринимателей.

"Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продолжена, и денежная помощь в размере восьми тысяч. За два дня зарегистрировались более 120 тысяч человек. Это все в основном ФЛП", – добавил Петрашко.

Протесты ФЛП: что известно

В Киеве 15 декабря протестовали ФЛП. Мирная акция переросла в столкновения. Пострадавшие есть среди митингующих и правоохранителей.

ФЛП требовали отменить кассовые аппараты. Рада уже приняла другой закон, который переносит введение аппаратов до 1 января 2022 года.

Также просили создать при президенте орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине, а также провести реформы налоговой и таможенной служб.

Кроме этого, предприниматели были против временного локдауна.

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