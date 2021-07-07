Как отличить фальшивые гривны от настоящих: инструкция от НБУ

В Национальном банке рассказали, как проверить подлинность украинской банкноты, и на что обращать внимание. Регулятор советует следовать инструкции из трех простых шагов.

Как выявить или банкнота настоящая

Проверить банкноту на ощупь

Нацбанк советует обратить внимание на качество банкнотной бумаги и рельефный барьер с лицевой стороны банкноты. Прикасаться к надписям и изображениям и фрагмента портрета.

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Посмотрите на банкноту против света

После того как вы проверили гривну на ощупь, нужно посмотреть на нее на свет и обратить внимание на следующие моменты:

водяные знаки – при рассмотрении банкноты против света проявляется портрет исторического деятеля, а также цифровое обозначение номинала;

сквозной элемент (совмещенное изображение) – при рассмотрении гривны на свет все обозначения номинала банкноты должны совпадать и дополнять друг друга.

Измените угол наклона банкноты

, чтобы цифровое обозначение было без разрывов и смещений.

Последний шаг инструкции – проверить угол наклона с кинетическим эффектом. Во время его изменения защитный элемент должен постепенно менять цвет. Также при изменении угла наклона должно меняться направление движения фонового изображения ленты

Какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

В НБУ советуют попросить другую банкноту, если вы сомневаетесь в ее подлинности. Ведь вы имеете на это полное право.

Также в НБУ в мае этого года рассказали, что по итогам 2020 года мошенники чаще всего подделывали украинские банкноты номиналом 200 и 500 гривен старого образца. Среди иностранной валюты больше "пользовались популярностью" 100 долларовые купюры.

Подробнее об этом Берегитесь банкнот старого образца: какие купюры чаще всего подделывают в Украине

Видео инструктаж от НБУ, как отличить настоящие гривны от фальшивых