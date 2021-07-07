Как отличить фальшивые гривны от настоящих: инструкция от НБУ
Источник:Национальный банк Украины
В Национальном банке рассказали, как проверить подлинность украинской банкноты, и на что обращать внимание. Регулятор советует следовать инструкции из трех простых шагов.
Как выявить или банкнота настоящая
Проверить банкноту на ощупь
Нацбанк советует обратить внимание на качество банкнотной бумаги и рельефный барьер с лицевой стороны банкноты. Прикасаться к надписям и изображениям и фрагмента портрета.
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Посмотрите на банкноту против света
После того как вы проверили гривну на ощупь, нужно посмотреть на нее на свет и обратить внимание на следующие моменты:
- водяные знаки – при рассмотрении банкноты против света проявляется портрет исторического деятеля, а также цифровое обозначение номинала;
- сквозной элемент (совмещенное изображение) – при рассмотрении гривны на свет все обозначения номинала банкноты должны совпадать и дополнять друг друга.
Измените угол наклона банкноты
Последний шаг инструкции – проверить угол наклона с кинетическим эффектом. Во время его изменения защитный элемент должен постепенно менять цвет. Также при изменении угла наклона должно меняться направление движения фонового изображения лентыВ НБУ советуют попросить другую банкноту, если вы сомневаетесь в ее подлинности. Ведь вы имеете на это полное право.
Какие банкноты чаще всего подделывают в Украине
Также в НБУ в мае этого года рассказали, что по итогам 2020 года мошенники чаще всего подделывали украинские банкноты номиналом 200 и 500 гривен старого образца. Среди иностранной валюты больше "пользовались популярностью" 100 долларовые купюры.
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Видео инструктаж от НБУ, как отличить настоящие гривны от фальшивых