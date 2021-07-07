Как выявить или банкнота настоящая
Проверить банкноту на ощупь
Нацбанк советует обратить внимание на качество банкнотной бумаги и рельефный барьер с лицевой стороны банкноты. Прикасаться к надписям и изображениям и фрагмента портрета.
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Посмотрите на банкноту против света
После того как вы проверили гривну на ощупь, нужно посмотреть на нее на свет и обратить внимание на следующие моменты:
- водяные знаки – при рассмотрении банкноты против света проявляется портрет исторического деятеля, а также цифровое обозначение номинала;
- сквозной элемент (совмещенное изображение) – при рассмотрении гривны на свет все обозначения номинала банкноты должны совпадать и дополнять друг друга.
Измените угол наклона банкноты
Последний шаг инструкции – проверить угол наклона с кинетическим эффектом. Во время его изменения защитный элемент должен постепенно менять цвет. Также при изменении угла наклона должно меняться направление движения фонового изображения ленты
Какие банкноты чаще всего подделывают в Украине
Также в НБУ в мае этого года рассказали, что по итогам 2020 года мошенники чаще всего подделывали украинские банкноты номиналом 200 и 500 гривен старого образца. Среди иностранной валюты больше "пользовались популярностью" 100 долларовые купюры.
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Видео инструктаж от НБУ, как отличить настоящие гривны от фальшивых