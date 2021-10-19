Открыты для нового транша, – Марченко о достижении договоренности с МВФ
Источник:24 канал
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности относительно первого пересмотра программы stand-by. Сейчас это позволяет двигаться к получению очередного транша.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сообщил, что Украина достигла существенного прогресса в переговорах.
Обратите внимание Украина претендует на 700 миллионов: онлайн-миссия МВФ завершила работу
"Вчера (18 октября – 24 канал) была достигнута договоренность на уровне персонала staff-level agreement, который нам позволяет дальше двигаться по получению транша. Мы фактически выполнили те обязательства, которые должны были выполнить", – сказал глава Минфина.
Фонд оценил работу Украины
Он добавил, что сейчас ключевой задачей со стороны МВФ является технически подготовить соответствующие документы.
Однако правительству нужно выполнить предварительные меры – речь идет о голосовании закона О Национальном антикоррупционном бюро, внесении изменений, и закон О Национальном банке Украины.
Читайте также Закон О НАБУ могут принять на следующей сессионной неделе
В частности, есть вопросы относительно судебной реформы, фискальной части аудита коронавирусного фонда и отдельных юридических лиц.
Многие мероприятия за последние 5 лет были предприняты. Фонд это оценил и сейчас мы открыты для получения очередного транша. Осталось сделать кое-что основное – это Нацбанк и НАБУ (законы-24 канал),
– отметил Сергей Марченко.
Также министр финансов пояснил, что сейчас переговоры с МВФ свидетельствуют о том, что Украина имеет возможность выполнить взятые на себя обязательства по созданию предпосылок для судебной реформы в частности. Международный валютный фонд не видит в этом проблем.
Сергей Марченко о договоренности с МВФ: смотрите видео
Онлайн-миссия МВФ завершила работу: кратко
- В Украине успешно завершила работу онлайн-миссия Международного валютного фонда. Она продолжалась с 21 сентября по 18 октября.
- В МВФ сообщили, что сейчас Украина претендует на 700 миллионов долларов. На Совет исполнительных директоров МВФ вынесут вопрос о продлении сроков программы.
- Получение транша размером 700 миллионов долларов сделает возможным само завершение первого просмотра.