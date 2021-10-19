Об этом в эфире 24 Канала рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сообщил, что Украина достигла существенного прогресса в переговорах.

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"Вчера (18 октября – 24 канал) была достигнута договоренность на уровне персонала staff-level agreement, который нам позволяет дальше двигаться по получению транша. Мы фактически выполнили те обязательства, которые должны были выполнить", – сказал глава Минфина.

Фонд оценил работу Украины

Он добавил, что сейчас ключевой задачей со стороны МВФ является технически подготовить соответствующие документы.

Однако правительству нужно выполнить предварительные меры – речь идет о голосовании закона О Национальном антикоррупционном бюро, внесении изменений, и закон О Национальном банке Украины.

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В частности, есть вопросы относительно судебной реформы, фискальной части аудита коронавирусного фонда и отдельных юридических лиц.

Многие мероприятия за последние 5 лет были предприняты. Фонд это оценил и сейчас мы открыты для получения очередного транша. Осталось сделать кое-что основное – это Нацбанк и НАБУ (законы-24 канал),

– отметил Сергей Марченко.

Также министр финансов пояснил, что сейчас переговоры с МВФ свидетельствуют о том, что Украина имеет возможность выполнить взятые на себя обязательства по созданию предпосылок для судебной реформы в частности. Международный валютный фонд не видит в этом проблем.

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