Открытие рынка земли: сколько удалось заключить соглашений от старта программы
21 июля 2021 , 15:32Читати новину українською
С момента запуска рынка земли уже заключено почти 1,5 тысячи земельных сделок. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Результаты программы по продаже земли
За период с 1 по 21 июля вообще заключили 1 411 земельных сделок. Заявки для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали более 3,94 нотариуса.
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Всего заявлений – 4 415, из них:
- согласовано – 3 891,
- в очереди на рассмотрение – 8,
- отказ получили – 516.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме, отметили в Минагрополитики.Важно! К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
Рынок земли в Украине: коротко
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильносе рассказал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель
- По состоянию на 11 июля было заключено 532 земельные сделки, общая площадь которых составила 570 гектаров.
Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала