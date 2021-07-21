Открытие рынка земли: сколько удалось заключить соглашений от старта программы

21 июля 2021 , 15:32
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Источник:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

С момента запуска рынка земли уже заключено почти 1,5 тысячи земельных сделок. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Результаты программы по продаже земли

За период с 1 по 21 июля вообще заключили 1 411 земельных сделок. Заявки для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали более 3,94 нотариуса.

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Всего заявлений – 4 415, из них:

  • согласовано – 3 891,
  • в очереди на рассмотрение – 8,
  • отказ получили – 516.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме, отметили в Минагрополитики. 

Важно! К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Рынок земли в Украине: коротко

Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала 

Автор: Дар'я Вереньова