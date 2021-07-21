Результаты программы по продаже земли

За период с 1 по 21 июля вообще заключили 1 411 земельных сделок . Заявки для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали более 3,94 нотариуса.

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Всего заявлений – 4 415, из них:

согласовано – 3 891,

в очереди на рассмотрение – 8,

отказ получили – 516.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме, отметили в Минагрополитики.

Важно! К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Рынок земли в Украине: коротко

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильносе рассказал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель

По состоянию на 11 июля было заключено 532 земельные сделки, общая площадь которых составила 570 гектаров.

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