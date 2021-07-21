Результаты программы по продаже земли
За период с 1 по 21 июля вообще заключили 1 411 земельных сделок. Заявки для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали более 3,94 нотариуса.
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Всего заявлений – 4 415, из них:
- согласовано – 3 891,
- в очереди на рассмотрение – 8,
- отказ получили – 516.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме, отметили в Минагрополитики.
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильносе рассказал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель
- По состоянию на 11 июля было заключено 532 земельные сделки, общая площадь которых составила 570 гектаров.
Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала