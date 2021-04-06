Как открыть выгодный депозит: ставки и условия
Один из лучших способов сохранить и приумножить деньги во время кризиса – открытие депозита. Какие ставки и условия предлагают украинцам, читайте на Экономика 24.
Источник:24 канал
Почему стоит открыть депозит:
- Это выгодно. С помощью депозитного калькулятора мы рассчитали, что, вложив 50 тысяч гривен на депозит со стандартной ставкой за 3 месяца, мы получим 859 гривен прибыли.
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- Это надежно. Если обратиться в банк, который есть участником ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов), государство гарантирует вернуть ваши вложения даже если банк обанкротится.
- Это безопасно. Куда безопаснее держать деньги на карточке в банке, чем в кошельке или дома под матрасом.
Депозитные ставки в Украине
В Украине существенно уменьшилась процентная ставка по депозитам из-за довольно резкого снижения учетной ставки в 2020 году. Поэтому в апреле 2021 года украинские банки в среднем предлагают краткосрочные депозиты с доходностью в 7,99% по данным "Минфин".
Однако можно найти выгодные предложения. В частности, Идея Банк с европейским капиталом предлагает депозит "На старт" с процентной ставкой 10,5% годовых на 3 месяца. 24 канал расспросил Сергея Мищенко, директора Департамента развития продуктов, кто и как может воспользоваться услугой.
Как оформить депозит "На старт"
Эта услуга доступна только новым клиентам – то есть тем, кто не имеет никаких депозитов в Идея Банк – ни активных, ни закрытых.
Условия депозита
- Срок вклада – 3 месяца.
- Валюта – украинская гривна.
- Сумма – от 1000 гривен до 100 000 гривен.
- Процентная ставка – 10,5%.
- Выплата суммы ваших вложений и начисленных процентов – в конце срока, то есть через 3 месяца.
Сергей Мищенко, директор Департамента развития продуктов / Идея Банк
Обратите внимание, что депозит нельзя продолжить, пополнить или открыть такой же. Поэтому хорошо обдумайте, какую сумму хотите положить сразу. К примеру, вложив максимальную сумму 100 тысяч гривен, можно получить 2087 гривен чистой прибыли (то есть уже после налогообложения) всего за 3 месяца.
Как подать заявку
Депозит "На старт" можно открыть в любом отделении Идея Банка. Для удобства можно выбрать ближайшее отделение на карте. Чтобы оформить депозит, нужны только паспорт и ИНН.
Чтобы сократить ваше время, проведенное в отделении, вы можете заполнить онлайн-заявку – а в отделении останется только подписать депозитный договор и разместить вклад.
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Как контролировать свой депозит
Сергей Мищенко советует клиентам, которые сделали депозитные вклады, пользоваться интернет-банкингом. Так они могут:
- Просматривать историю операций по депозитам.
- Открывать, пополнять и снимать депозиты.
- Считать доходность депозитов и видеть сколько заработали.
Интернет-банкинг также дает доступ к информации об адресах отделений, ATM, курсах валют. К тому же можно контролировать не только свои депозитные счета, но и кредитные и дебетовые.
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