Один из лучших способов сохранить и приумножить деньги во время кризиса – открытие депозита. Какие ставки и условия предлагают украинцам, читайте на Экономика 24.

Почему стоит открыть депозит:

Это выгодно. С помощью депозитного калькулятора мы рассчитали, что, вложив 50 тысяч гривен на депозит со стандартной ставкой за 3 месяца, мы получим 859 гривен прибыли.

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Это надежно . Если обратиться в банк, который есть участником ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов), государство гарантирует вернуть ваши вложения даже если банк обанкротится.

. Если обратиться в банк, который есть участником ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов), государство гарантирует вернуть ваши вложения даже если банк обанкротится. Это безопасно. Куда безопаснее держать деньги на карточке в банке, чем в кошельке или дома под матрасом.

Депозитные ставки в Украине

В Украине существенно уменьшилась процентная ставка по депозитам из-за довольно резкого снижения учетной ставки в 2020 году. Поэтому в апреле 2021 года украинские банки в среднем предлагают краткосрочные депозиты с доходностью в 7,99% по данным "Минфин".

Однако можно найти выгодные предложения. В частности, Идея Банк с европейским капиталом предлагает депозит "На старт" с процентной ставкой 10,5% годовых на 3 месяца. 24 канал расспросил Сергея Мищенко, директора Департамента развития продуктов, кто и как может воспользоваться услугой.

Как оформить депозит "На старт"

Эта услуга доступна только новым клиентам – то есть тем, кто не имеет никаких депозитов в Идея Банк – ни активных, ни закрытых.

Условия депозита

Срок вклада – 3 месяца .

. Валюта – украинская гривна .

. Сумма – от 1000 гривен до 100 000 гривен.

до 100 000 гривен. Процентная ставка – 10,5% .

. Выплата суммы ваших вложений и начисленных процентов – в конце срока, то есть через 3 месяца.



Сергей Мищенко, директор Департамента развития продуктов / Идея Банк

Обратите внимание, что депозит нельзя продолжить, пополнить или открыть такой же. Поэтому хорошо обдумайте, какую сумму хотите положить сразу. К примеру, вложив максимальную сумму 100 тысяч гривен, можно получить 2087 гривен чистой прибыли (то есть уже после налогообложения) всего за 3 месяца.

Как подать заявку

Депозит "На старт" можно открыть в любом отделении Идея Банка. Для удобства можно выбрать ближайшее отделение на карте. Чтобы оформить депозит, нужны только паспорт и ИНН.

Чтобы сократить ваше время, проведенное в отделении, вы можете заполнить онлайн-заявку – а в отделении останется только подписать депозитный договор и разместить вклад.

Обратите внимание! Идея Банк является участником Фонда гарантирования вкладов. Это значит, что депозиты на сумму до 200 000 гривен защищены государством. К тому же всегда безопаснее держать деньги в банке с иностранным капиталом, чем дома под матрасом.

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Как контролировать свой депозит

Сергей Мищенко советует клиентам, которые сделали депозитные вклады, пользоваться интернет-банкингом. Так они могут:

Просматривать историю операций по депозитам.

Открывать, пополнять и снимать депозиты.

Считать доходность депозитов и видеть сколько заработали.

Интернет-банкинг также дает доступ к информации об адресах отделений, ATM, курсах валют. К тому же можно контролировать не только свои депозитные счета, но и кредитные и дебетовые.