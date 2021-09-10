Откладывайте хоть 3 – 5% от зарплаты, – Милованов советует украинцам не ждать госпенсии

Тимофей Милованов заявил, что украинцам в вопросах будущей пенсии нужно рассчитывать прежде всего на себя. Советник председателя Офиса Президента советует откладывать на это 3 – 5% своей зарплаты.

О том, что государство станет лучше и пенсионную реформу реализуют, однако не так быстро, как хотелось бы, советник главы ОП Милованов заявил в эфире одного из телеканалов.

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Милованов советует откладывать на пенсию

Из-за демографической проблемы, считает Милованов, запустить пенсионную реформу удастся не "за год, два или три", речь идет о многих годах.

Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3 – 5%. Я призываю людей быть ответственными: если есть такая возможность накапливать для себя,

– подытожил советник главы ОП.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, что в 2022 году планируют 5 этапов повышения пенсий.

Пенсионная реформа в Украине: что известно

Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии . Из-за старения населения один работник будет содержать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

Запуск пенсионной реформы перенесли на 2023 год. Она предусматривает 3 уровня.