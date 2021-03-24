Отказ от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может привести к негативным последствиям. В частности, вырастут расходы на обслуживание долга, уменьшится приток иностранных инвестиций.

Также это повлечет давление на валютные резервы Национального банка. Такое мнение высказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Читайте также Не просто кредитор, – Шмигаль о сотрудничестве с МВФ

По его словам, в случае отказа сотрудничества с МВФ Украине придется платить:

уменьшением затрат на важные бюджетные проекты – инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса;

ростом процентных ставок, ведь НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

Правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, инфляция ускорится,

– пояснил заместитель главы НБУ.

Дмитрий Сологуб подчеркнул, внешняя среда также не является благоприятной для расторжения отношений с Международным валютным фондом.

"Нефть и газ постепенно дорожают, что ухудшает условия торговли для Украины. По оценкам Национального банка, такая тенденция будет продолжаться", – отметил он.

Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ