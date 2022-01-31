Отдельно закона об отсрочке штрафов для ФЛП не будет, – Стефанчук
Источник:24 канал
Руслан Стефанчук сообщил, что отдельного закона об отсрочке штрафов для ФЛП без аппаратов РРО не будет. Все потому, что "определенные силы" политизировали этот процесс.
Подробности от Стефанчука
В настоящее время парламентарии ищут решение, как отсрочить штрафы, не одобряя весь закон. Об этом глава Верховной Рады заявил на брифинге 31 января.
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Нардепы также хотят поддержать и тех законопослушных ФЛП, которые уже установили аппараты.
Штрафы не будут рассматриваться в Раде 1 февраля
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в своем телеграм-канале, что на заседании Верховной Рады 1 февраля не будет рассматриваться законопроект об уменьшении штрафов за нарушения, связанные с РРО. Все потому, что этот вопрос не удалось включить в повестку дня.
Убежден, что парламентариям хватит мудрости по поводу уменьшения штрафов. Буду предлагать другие форматы решений. Однако, при любых условиях уменьшение штрафов коснется только тех, кто установил РРО/ПРРО,
– подчеркнул Гетманцев.
Заметим, что ранее Стефанчук говорил, что штрафы для ФЛП могут уменьшить в 10 раз до конца 2022 года.
Протест предпринимателей в Киеве
- 25 января Верховная Рада вышла на первое заседание в 2022 году. Тогда ФЛП из разных городов собрались под парламентом, требуя одобрить законопроект №5866-1, который направлен на защиту упрощенной системы налогообложения.
- Протестующие пытались взять здание штурмом. Из-за этого возникли столкновения со стражами порядка.
- Впоследствии в сети заявили, что во время акции погиб мужчина, однако в полиции эту информацию опровергли и предоставили доказательства обратного.
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