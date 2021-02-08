Пенсионный фонд Украины отчитался о поступлениях в январе 2021 года и сообщил, что поступления от ЕСВ составляли на 2,1 миллиарда гривен меньше плана.

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины, учреждение сообщило, что за январь 2021 года поступления в фонд от ЕСВ составляли на 2,1 миллиарда гривен меньше чем того предусматривал план.

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Поступления в ПФУ

Поступления от ЕСВ составили 19,9 миллиарда гривен, однако по плану предполагалось, что сумма составит 22 миллиарда гривен. Поэтому, в общем, поступлений от ЕСВ Пенсионный фонд Украины, в январе, получил на 2,1 миллиарда гривен меньше.

В общем Пенсионный фонд в январе 2021 года получил доходов на сумму 36,6 миллиарда гривен. Так из всех средств, поступивших в фонд:

собственные поступления фонда составили 22,8 миллиарда гривен,

поступления из госбюджета – 13,8 миллиарда гривен.

Поступления в ПФУ в январе 2020 года

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2020 года составили 33,8 миллиарда гривен. Среди них:

собственные поступления составили 21,5 миллиарда гривен,

поступления из госбюджета – 12,3 миллиарда гривен.