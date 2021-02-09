В ежеквартальном инфляционном отчете Национальный банк Украины заверил, что украинской экономике полностью удастся наверстать потери, вызванные пандемией коронавируса в 2021 году.

В своем январском инфляционному отчете, от 28 января 2021 года, первое на что обратил внимание НБУ, в первой половине 2021 года инфляция временно ускорится и выйдет за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Национальный банк будет использовать гибкость режима инфляционного таргетированния, допуская временное отклонение инфляции от цели для быстрого восстановления экономики после коронакризиса, вызванной пандемией.

Интересно На чем больше всего экономят украинцы: интересный опрос

Прогнозы НБУ

ВВП

Основным драйвером роста ВВП останется частное потребление, которое будет расти благодаря дальнейшему увеличению доходов населения. На восстановление экономики также будет влиять активизация инвестиционной деятельности на фоне роста мировой экономики и улучшения настроений бизнеса.

Рост цен

Под влиянием низких прошлогодних урожаев, подорожание энергоресурсов и дальнейшего роста потребительского спроса ускорится рост цен. Следует ожидать повышения цены на акцизы табачных изделий и подорожание электроэнергии. Дополнительным проинфляционым фактором будет повышение минимальной зарплаты на:

20% – в январе,

8,3% – в декабре.

По итогам 2021 года инфляция составит 7%, а в 2022–2023 годах – закрепится на уровне цели в 5%.

Учетная ставка

Национальный банк прогнозирует повышение учетной ставки в 2021 году. Так уровень учетной ставки будет оставаться ниже нейтрального в течение 2021 года и большей части 2022 года. Масштабы повышения учетной ставки будут зависеть от:

компенсации другими факторами давления на цены со стороны потребительского спроса,

от ухудшения инфляционных ожиданий, в результате предыдущего пункта.

Рынок труда

Ожидается также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Согласно прогнозам экспертов, в связи с введением новых карантинных ограничений, уровень безработицы прогнозируемо снизится до 9%. Однако, стоит отметить, что стремительный рост затрат бизнеса на оплату труда тормозить этот процесс.

Прогнозы относительно заработной платы в 2021 – 2022 году:

номинальная зарплата вырастет на 16,6% и на 9,3% в следующем;

реальная – на 8,3% и на 3,6% соответственно.

Стоит заметить, что макроэкономический прогноз Нацбанка основывается на предположении о продолжении сотрудничества с МВФ и предполагает отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

Читай также Боголюбов требует у "Приватбанка" более 30% акций: суд оставил иск без рассмотрения – причина

Январский "Инфляционный отчет"

В январском "Инфляционном отчете" Национальный банк Украины рассмотрел ряд специальных тем, в частности:

"Ковидная" инфляция в Украине

Во время жесткого карантина сфера некоторых услуг потеряла свой спрос, через неактуальность, или запрет, на них действовала, среди них были:

транспортные услуги,

сфера оффлайн магазинов, продающих одежду и обувь,

потребления продуктов питания.

Однако, были и те сферы, которые "выиграли" от условий карантина, а именно:

услуги связи,

покупка товаров для дома.

Соответствующие изменения в потреблении имели определенное давление на цены как на протяжении действия жестких карантинных ограничений, так и, вероятно, во время восстановления экономики и потребительского спроса. В связи с этим возникла необходимость в отслеживании широких концепций инфляции.

Статистика. Так называемая "ковидная" инфляция в марте оказалась ниже по сравнению с официальной. Однако, в последующие месяцы сдвиг в структуре потребления повлиял на превышение скорректированного индекса над официальной инфляцией. В общем скорректирована инфляция превышала официальную только на 0,2-0,6 п.п., что вполне соответствует результатам других стран.

Изменения на рынке труда в результате пандемии

В связи с пандемией коронавируса и введением карантина, большинство работников перешли на формат удаленной делать. Легче всего к таким изменениям приспособились представители таких секторов услуг, как:

сфера ІТ,

финансовые учреждения.

Не смогли перейти на гибридный, или удаленный формат такие сферы, как:

транспорт,

сельское хозяйство.

Стоит отметить, что курьерские службы доставки за время карантина даже нарастили количество работников, которые не могут работать удаленно.

Исследование Dingel and Neiman, теоретический максимум тех, кто может работать удаленно, для экономик с высокими доходами составляет 38%, а для стран с низкими доходами – только 13%. Однако, в перечне стран, которые исследовались, Украина не было. Но, если предположить линейную зависимость между долей людей, которые могут работать из дома, и ВВП страны, то эта доля для Украины составляет около 20%.

Параметры государственного бюджета Украины в 2021 году

В утвержденном законе о Государственном бюджете на 2021 год заложен дефицит на уровне 246,6 миллиарда гривен, или 5,5% ВВП.

Значительный объем запланированных заимствований на внутреннем рынке, которые составляют 497 миллиардов гривен или 11% ВВП, сохранять высокую доходность облигаций внутреннего государственного долга.

Учитывая риски финансирования Национальный банк ожидает дефицит на уровне 4,5% ВВП. Впрочем, он будет оставаться значительным, что обеспечит поддержку населения и экономики в условиях борьбы с пандемией.

Рынки капитала в 2020 году: страх и жадность

Быстрое развертывание пандемии и карантинные ограничения повлияли тем или иным образом на экономику всех стран мира и Украина, конечно, не стала исключением. Несмотря на то, что конорокризис был далеко не первым кризисом для страны, однако НБУ отмечает, едва ли не впервые страна вошла к ней со значительным запасом прочности. Как следствие, относительные показатели оттока капитала Украины были умеренными.

В декабре были размещены еврооблигации с низкой доходностью в истории страны и возобновился приток нерезидентов в гридневых облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ). Это позволило профинансировать дефицит бюджета и нарастить международные резервы до восьмилетнего максимума, избежав значительного давления на инфляцию и ограниченный курс.

Читай также Как правильно платить налоги ФЛПам (ФОПам) в 2021 году: объяснение

Остатки по кредитам: о чем свидетельствует динамика в последние годы

В 2020 году, за исключением периода жесткого карантина, банки наращивали гривневое кредитования. Однако по данным денежно-кредитной статистики НБУ в 2020 году, второй год подряд остатки по банковским кредитам снижались.

Действие стимулирующих мер перевесили противоположные факторы:

усиление неопределенности в связи с коронакризисом,

риски ухудшения качества заемщиков и имеющегося кредитного портфеля,

нерешенные вопросы в сфере защиты прав кредиторов и тому подобное.

Оценка достижения цели по инфляции

В конце года потребительская инфляция в Украине ускорилась и достигла центральной точки целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

Учетная ставка в 2020 году была снижена до рекордного уровня в 6% уже в первом полугодии – даже раньше, чем предполагалось прошлогодним январским прогнозом. Что способствовало достижению инфляционной цели в конце 2020 года.

НБУ отметили, что и в дальнейшем будут придерживаться режима инфляционного таргетированния для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%.

Задолженность на рынке электроэнергии

Источниками покрытия задолженности на рынке электроэнергии могут быть:

предоставление государственных гарантий,

выпуск государственных долговых ценных бумаг (ОВГЗ).

Стоит отметить, что такие варианты приведут к увеличению гарантированного или прямого государственного долга. А, следовательно, возрастут риски для государственных финансов и ухудшится восприятия рисков страны инвесторами. НБУ отметил, что ситуация потребует системного решения.