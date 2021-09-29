Сейчас задекларировали около 33 миллионов гривен. Об этом в эфире 24 каналу сообщил председатель финансового комитета парламента Данил Гетманцев.

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По его словам, государство уже получило примерно 1,6 миллиона на счет. Это не та сумма, на которую рассчитывали, но ожидают еще больше денег.

Бесспорно это совершенно разные люди: от заробитчан до достаточно состоятельных людей (воспользовались амнистией – 24 канал),

– отметил Гетманцев.

Он отметил, что амнистия только началась, люди еще присматриваются, выясняют для себя процедуру, ее преимущества. В то же время ажиотаж – достаточно большой. Есть десятки тысяч звонков на горячую линию Государственной налоговой службы.

Кстати! Гетманцев сообщил, что, как ему известно, налоговой амнистией не воспользовались родственники политиков.

Гетманцев: Ввели первый и последний раз

Других налоговых амнистий больше не будут проводить. "Ее ввели первый и последний раз. В период перед началом действия антиоффшорного закона, косвенных методов налогового контроля, это – последний шанс для людей выйти в "белую", – сказал Гетманцев.

Налоговая амнистия – девушка хрупкая и от многого зависит. Для трех недель – это не мало, и не много. Очередей нет, но мы видим тот ажиотаж, который есть на горячей линии налоговой службы и рассчитываем на то, что этот процесс будет наращивать темпы. Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета парламента

Ориентировались на Аргентину и Индонезию

Украина в частности ориентировалась на:

Аргентину – 117 миллиардов долларов, которые вывели из тени;

Индонезию – более 350 миллиардов вывели из тени.

"Безусловно наши экономики меньше этих страны. Если пересчитать Аргентину на Украину, на ВВП на душу и на само население, то это будет примерно 30 – 40 миллиардов. Мы не рассчитываем на такие деньги", – отметил Гетманцев.

Гетманцев рассказал о налоговой амнистии: смотрите видео