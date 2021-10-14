Об этом в программе "Актуальное интервью" на 24 канале рассказал советник министра финансов Украины Виталий Ломакович. По его словам, всем известно, что сейчас значительно дешевле полететь, например, из Львова на Кипр, чем из Львова в Киев.
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Почему сделка важна
Ломакович отметил, что в Украине работают несколько внутренних национальных авиаоператоров. Они устанавливают довольно высокие цены, по сравнению с похожими перевозками в странах Центральной или Восточной Европы.
Он предположил, что теперь стоимость авиаперевозок в Украине будет находиться на уровне европейских лоукостов.
Как минимум, от этого выиграет рядовой потребитель, рядовой украинец, который пользуется услугами авиасообщения с разными городами Украины,
– заявил советник министра.
Ломакович также добавил, что "неадекватные" цены на внутренние авиаперевозки притормаживают экономическую активность внутри страны.
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Авиационный безвиз: что известно
- Украина и Евросоюз 12 октября во время саммита в Киеве подписали соглашение о едином авиационном пространстве.
- Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
- Согласно договору, страны ЕС смогут назначать любого европейского перевозчика для рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.
- Стоит заметить, что сейчас внутренние рейсы осуществляют только украинские компании. Они устанавливают цену на билеты и конкурируют между собой.