Об этом в программе "Актуальное интервью" на 24 канале рассказал советник министра финансов Украины Виталий Ломакович. По его словам, всем известно, что сейчас значительно дешевле полететь, например, из Львова на Кипр, чем из Львова в Киев.

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Ломакович отметил, что в Украине работают несколько внутренних национальных авиаоператоров. Они устанавливают довольно высокие цены, по сравнению с похожими перевозками в странах Центральной или Восточной Европы.

Он предположил, что теперь стоимость авиаперевозок в Украине будет находиться на уровне европейских лоукостов.

Как минимум, от этого выиграет рядовой потребитель, рядовой украинец, который пользуется услугами авиасообщения с разными городами Украины,

– заявил советник министра.

Ломакович также добавил, что "неадекватные" цены на внутренние авиаперевозки притормаживают экономическую активность внутри страны.

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