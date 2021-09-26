На освободившиеся места: в Украину массово едут трудовые мигранты из Азии
Источник:НВ
Украинцы выезжают за границу в поисках работы, а на освободившиеся рабочие места в Украину приезжают рабочие из стран Азии. Эксперты убеждены, что со временем их количество будет только расти.
По информации Госстата, в 2019 – 2020 годах в Украину приехали на заработки 71 тысяча мигрантов. Больше всего работников из Индии, Турции, Азербайджана и Туркменистана – всего более 36 тысяч человек.
Интересно Пенсия и здесь, и там: могут трудовые мигранты претендовать на социальные выплаты в Украине
Мигранты работают неофициально
Однако точное количество мигрантов в Украине установить невозможно. Десятки тысяч рабочих находятся в "тени" и не оформлены официально. Устроиться на работу им также достаточно сложно из-за большого количества документов:
- разрешение для работодателя от Центра занятости;
- документы об образовании;
- договор на аренду жилья.
Поэтому большинство приезжих работают таксистами или курьерами служб доставки в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или Днепре. На таких работах особых документов не требуют.
Количество рабочей силы сократится
Экономистка Центра экономической стратегии Анна Сахно убеждена, что к 2026 году количество рабочей силы в стране сократится на 350 тысяч человек из-за демографических процессов. Тогда пригодятся рабочие руки из-за рубежа, поэтому количество трудовых мигрантов в Украине будет расти.
Важно Сколько украинцев хотят остаться жить за границей и где больше перспектив: интересный опрос
Совладелец такси Uklon Сергей Смусь отметил, что в их сервисе работает 60 тысяч водителей. Из них почти 3% составляют трудовые мигранты, и прогнозируют рост этого количества. Поэтому компания потребовала от работников знать украинский язык хотя бы на базовом уровне.
Эксперт с рынка труда Татьяна Пашкина подчеркнула, что трудовые мигранты могут начать работать в сферах, на которых сейчас находятся украинцы за рубежом. Говорится о строительстве, логистике, ремонтных работах, где знание государственного языка не является ключевым.
Украинские мигранты за рубежом: последние новости
- Польское правительство планирует запустить проект с бонусами для мигрантов. "Польский лад" предусматривает введение налоговых льгот.
- В Украине более 2000 предприятий, занимающихся трудоустройством украинцев за рубежом. К ним идут те, кто ищет лучшие зарплаты, или просто лучшей судьбы. Как не стать жертвой мошенников, читайте по ссылке.
- Профессия продавца является одной из самых популярных в Польше среди украинских мигрантов. Обнародовали информацию, сколько зарабатывают украинцы в польских сетях супермаркетов.