По информации Госстата, в 2019 – 2020 годах в Украину приехали на заработки 71 тысяча мигрантов. Больше всего работников из Индии, Турции, Азербайджана и Туркменистана – всего более 36 тысяч человек.

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Мигранты работают неофициально

Однако точное количество мигрантов в Украине установить невозможно. Десятки тысяч рабочих находятся в "тени" и не оформлены официально. Устроиться на работу им также достаточно сложно из-за большого количества документов:

разрешение для работодателя от Центра занятости;

документы об образовании;

договор на аренду жилья.

Поэтому большинство приезжих работают таксистами или курьерами служб доставки в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или Днепре. На таких работах особых документов не требуют.

Количество рабочей силы сократится

Экономистка Центра экономической стратегии Анна Сахно убеждена, что к 2026 году количество рабочей силы в стране сократится на 350 тысяч человек из-за демографических процессов. Тогда пригодятся рабочие руки из-за рубежа, поэтому количество трудовых мигрантов в Украине будет расти.

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Совладелец такси Uklon Сергей Смусь отметил, что в их сервисе работает 60 тысяч водителей. Из них почти 3% составляют трудовые мигранты, и прогнозируют рост этого количества. Поэтому компания потребовала от работников знать украинский язык хотя бы на базовом уровне.

Эксперт с рынка труда Татьяна Пашкина подчеркнула, что трудовые мигранты могут начать работать в сферах, на которых сейчас находятся украинцы за рубежом. Говорится о строительстве, логистике, ремонтных работах, где знание государственного языка не является ключевым.

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