Останутся только жигули: BMW, Honda, Mazda и другие прекратили поставлять свои авто в Россию

Немецкий автопроизводитель BMW прекратил экспорт транспортных средств в Россию. А также остановил сборку автомобилей на заводе в Калининграде.

Свое решение компания обосновала агрессией России против Украины.

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Мы осуждаем агрессию против Украины и с большим беспокойством и тревогой следим за развитием событий. В связи с нынешней геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок, – сказал представитель BMW.

Важно, что это не первая автомобильная компания, решившая покинуть рынок страны-агрессора. Соответствующие заявления также сделали Audi, Mercedes, Citroen, General Motors Volkswagen, Ford и Land Rover.

Японские Honda и Mazda тоже прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию.

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