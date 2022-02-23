Остановка "Северного потока-2" и запрет на госдолг: эффективны ли санкции против России

Чтобы санкции против России были действенными, они должны быть не только персональными, но и финансовыми и секторальными. Эксперт считает, что нынешние санкции серьезные, но не нанесут крайне сокрушительного удара и ощутимых потерь.

Санкции должны быть секторальные и финансовые

В эксклюзивном блоге на 24 канале Татьяна Острикова отметила, что сейчас темпы роста российской экономики падают после 2014 года, и некоторые эксперты связывают это с санкциями против страны-агрессора.

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Чтобы санкции против РФ были еще более действенными, они должны быть не только персональными, но и финансовыми и секторальными – бить по тем секторам, которые важны для экономики страны-агрессора и генерируют доходы бюджета, на которые затем финансируются разведки, армии и военные группировки, используемые для агрессивных действий в других государствах,

– считает Острикова.

Персональные санкции

Эксперт напоминает о возможных санкциях против Путина, которыми пригрозили в США и, которые пообещала ввести Великобритания против высокопоставленных чиновников российского правительства.

Так, президент США Джо Байден допустил применение персональных санкций против российского президента, если Россия вторгнется в Украину. Но вместе с тем Острикова подчеркивает, что у Путина нет счетов в иностранных банках и, несмотря на то, что кремлевское окружение и их близкие имеют деньги и активы за рубежом, всегда есть шанс перевести их на других лиц.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также пообещал ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики.

Учитывая, что британскую столицу иногда в шутку называют Лондонградом (из-за того, что ее облюбовали российские олигархи, их родственники и окружение), запрет въезда им в страну и введение ограничений на движение капиталов, о чем заявляла глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, несколько усложнит им жизнь, но не станет роковой для РФ в целом,

– резюмирует Острикова.

"Северный поток-2" и запрет торговли гособлигациями РФ

Поэтому эксперт считает, что если Запад снова ограничится лишь перечнем подпадающих под санкции физических и юридических лиц, это будет сигналом того, что на серьезную конфронтацию с РФ и существенную помощь Украине они не настроены.

Острікова подчеркивает, что пока речь идет только об остановке Северного потока-2, а не об отказе в сертификации или запрете самого проекта – это не нанесет ощутимых потерь для экономики России. Ведь страна продолжит экспортировать газ в Европу даже без "Северного потока-2" и продолжит получать сверхдоход от этой торговли.

И пока отказаться от российского газа ЕС не может, быстрой замены на российский газ нет. Европа должна диверсифицировать поставщиков, строить LNG-терминалы, но это все – перспектива на годы,

– делится эксперт.

Торговля российским госдолгом

Также сегодня говорится, кроме остановки "Северного потока-2", о запрете ЕС на торговлю российским государственным долгом (торговлю государственными облигациями РФ).

Что касается торговли российским госдолгом, то бюджет России профицитный,

– напоминает Острикова.

За первое полугодие 2021 года профицит составил 626 миллиарда рублей, или 8,4 миллиарда долларов США. С нынешним скачком цен на газ и нефть профицит будет еще больше, и потребность во внешнем финансировании в ближайшее время в РФ будет не слишком критичной, считает она.

Санкции против России / Инфографика 24 канала